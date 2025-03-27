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Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле
Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле
Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным экспертов, Ялта занимает седьмое место среди популярных направлений для отдыха. На Южный берег Крыма туристы в основном едут на пять дней. Средняя стоимость суток проживания в отеле составляет 3927 рублей."Апрель прекрасно подходит для приключений и путешествий. Больше всего россияне предпочитают Санкт-Петербург, за которым 15% бронирований апреля. На втором месте Сочи, а на третьем – Москва", – приводят статистику аналитики.Также в десятку популярных направлений вошел Кисловодск. Там россияне в среднем планируют отдыхать шесть дней, отдав по 4063 рублей за ночь. В туристический топ второго весеннего месяца попали Казань, Калининград, Нижний Новгород, Пятигорск и Краснодар.Ранее сообщалось, что Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмСанатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ялта, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, отдых, отдых в крыму
Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апреле
Ялта вошла в десятку популярных направлений отдыха для россиян в апреле 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года. Аналитика собрана на основании сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
По данным экспертов, Ялта занимает седьмое место среди популярных направлений для отдыха. На Южный берег Крыма туристы в основном едут на пять дней. Средняя стоимость суток проживания в отеле составляет 3927 рублей.
"Апрель прекрасно подходит для приключений и путешествий. Больше всего россияне предпочитают Санкт-Петербург, за которым 15% бронирований апреля. На втором месте Сочи, а на третьем – Москва", – приводят статистику аналитики.
Также в десятку популярных направлений вошел Кисловодск. Там россияне в среднем планируют отдыхать шесть дней, отдав по 4063 рублей за ночь. В туристический топ второго весеннего месяца попали Казань, Калининград, Нижний Новгород, Пятигорск и Краснодар.
Ранее сообщалось
, что Алушта и Судак вошли в топ направлений для весенних путешествий.
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