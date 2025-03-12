https://crimea.ria.ru/20250312/sanatorii-kryma-chto-menyaetsya-i-skolko-stoyat-otdykh-i-lechenie-1144835164.html

Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

Востребованность санаторно-курортного лечения в Крыму в этом году выросла на 20%, а самым популярным местом отдыха на полуострове у российских туристов остается РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T06:05

2025-03-12T06:05

2025-03-12T06:05

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сергей ромашкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Востребованность санаторно-курортного лечения в Крыму в этом году выросла на 20%, а самым популярным местом отдыха на полуострове у российских туристов остается Южнобережье. С чем связан рост и сколько стоит отдых в здравницах Крыма – об этом РИА Новости Крым рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.Спрос на санаторный Крым растет"Крым заметно лучше бронируется, чем в прошлом году. Это касается обоих сегментов – и отельного, и санаторно-курортного. Если говорить строго о санаториях – рост в межсезонье составляет 5-10%, летом – до 20%", – констатирует Ромашкин.Цены, хотя и выросли по сравнению с прошлым годом до 15%, в целом остались ниже на 10-15% предложений соседнего Краснодарского края, отмечает эксперт. При этом заметно обновлена лечебная база в ряде здравниц полуострова и улучшена инфраструктура региона, в первую очередь – дорожная. А вот распределение туристов внутри Крыма не меняется на протяжении многих десятков лет, говорит Ромашкин.Весна в КрымуПо словам Ромашкина, низкий сезон – время, когда в Крым едут именно за лечением. Неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболеваний верхних дыхательных путей лечат в основном на ЮБК. Грязелечение и болезни опорно-двигательного аппарата – в западном Крыму. Туристы, ориентированные на процедуры, меньше обращают внимание на качество номерного фонда, делая выбор в пользу здравниц с высокой лечебно-научной базой. При этом больше всего бронирований низкого сезона все же приходятся не на зимние, а на весенние месяцы – это время все же комфортнее.Спрос на санаторные туры в Крым на майские праздники в этом году тоже вырос от 20 до 40%, некоторые объекты уже закрыли продажи на отдельные праздничные даты по определенным категориям номеров – в основном речь о "стандартах". По словам, Ромашкина, в целом больше всего востребованы здравницы среднего ценового сегмента.В Крым – за морем и солнцемЛетом российский турист едет в Крым за морем и солнцем. В это время спрос на лечение падает, при этом санатории все равно остаются востребованными, продолжает собеседник агентства.По данным АТОР, с июня стоимость туров в здравницы полуострова вырастет примерно на 10-15%. При этом летний Крым все равно останется дешевле летней Кубани, а качество номерного фонда во многих здравницах республики растет – как раз это и увеличивает число продаж, считают эксперты."Поэтому мы констатируем: спрос и глубина бронирований на лето также растет, но говорить о том, что летом растет интерес к лечению – нет. Интерес к лечению есть 8 месяцев в году, 4 теплых месяца – интерес к санаториям растет, поскольку они предполагают качественное размещение и питание", – говорит Ромашкин.Строить новые здравницы"Круглогодичная загрузка предполагает стопроцентную заполняемость даже зимой. Таких отелей в России нет, и в мире, наверное, тоже", – комментирует эксперт заявления о стремлении превратить Крым в круглогодичный курорт.Однако, по словам Ромашкина, все же интерес к Крыму растет, в частности в межсезонье. Обеспечить непрерывный турпоток в регион с холодным зимним морем, но климатом, лечебным вне зависимости от времени года, способны именно санатории.В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15–20%, прогнозировала ранее глава отделения Гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская. По ее словам, ожидаемое повышение связано с новыми правилами классификации объектов туриндустрии, которые вступили в силу с первого дня 2025 года. Уже сегодня, по словам эксперта, собственники готовятся заложить в новые суммы свои затраты на подготовку объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%Восточный берег дешевеет: что с ценами на курортах КрымаСанатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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