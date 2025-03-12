https://crimea.ria.ru/20250312/gerasimov-gruppirovka-vsu-v-kurskoy-oblasti-okruzhena---ee-unichtozhayut-1144881228.html

Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают

Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают

Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T21:53

2025-03-12T21:53

2025-03-12T22:07

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. По словам начальника Генштаба, российские войска продолжают освобождение российского региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки.Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Президент заслушал доклад Валерия Герасимова. В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область

https://crimea.ria.ru/20250312/putin-provel-soveschanie-na-punkte-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-1144880746.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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