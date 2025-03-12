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Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают
Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают
Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T21:53
2025-03-12T22:07
валерий герасимов
армия и флот
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. По словам начальника Генштаба, российские войска продолжают освобождение российского региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки.Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Президент заслушал доклад Валерия Герасимова. В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область
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валерий герасимов, армия и флот, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают

Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - идет ее уничтожение

21:53 12.03.2025 (обновлено: 22:07 12.03.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
По словам начальника Генштаба, российские войска продолжают освобождение российского региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки.
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
"Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией", - сказал Герасимов.
Президент заслушал доклад Валерия Герасимова. В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.
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Валерий ГерасимовАрмия и флотНовости СВОСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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