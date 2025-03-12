https://crimea.ria.ru/20250312/komandovavshiy-vtorzheniem-v-kurskuyu-oblast-general-vsu-uvolen-1144851299.html

Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен

Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующего украинской группировкой "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова*, РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T07:48

2025-03-12T07:48

2025-03-12T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующего украинской группировкой "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова*, который руководил вторжением боевиков в Курскую область. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.По словам Безуглой, это увольнение происходит "в критический момент времени, несмотря на позицию командующего сухопутными силами ВСУ Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования "Север".6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В сентябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Красильникова уголовное дело по обвинению теракте, в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также подрывных угроз, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.По данным ведомства, Красильников командовал соединениями ВСУ, которые пересекли госграницу РФ в Курской области в августе прошлого года.12 марта Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 12 населенных пунктов Курской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. 9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская областьУкраина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и УмероваЧем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, курская область, новости, в мире