https://crimea.ria.ru/20250312/komandovavshiy-vtorzheniem-v-kurskuyu-oblast-general-vsu-uvolen-1144851299.html
Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующего украинской группировкой "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова*, РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:48
2025-03-12T07:48
2025-03-12T07:52
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующего украинской группировкой "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова*, который руководил вторжением боевиков в Курскую область. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.По словам Безуглой, это увольнение происходит "в критический момент времени, несмотря на позицию командующего сухопутными силами ВСУ Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования "Север".6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В сентябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Красильникова уголовное дело по обвинению теракте, в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также подрывных угроз, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.По данным ведомства, Красильников командовал соединениями ВСУ, которые пересекли госграницу РФ в Курской области в августе прошлого года.12 марта Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 12 населенных пунктов Курской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. 9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская областьУкраина идет к поражению: в Раде потребовали уволить Сырского и УмероваЧем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
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украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, курская область, новости, в мире
Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
Сырский уволил командовавшего вторжением в Курскую область генерала ВСУ Красильникова*
07:48 12.03.2025 (обновлено: 07:52 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующего украинской группировкой "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова*, который руководил вторжением боевиков в Курскую область. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Сырский увольняет генерала Красильникова*, просто выбрасывает его", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, это увольнение происходит "в критический момент времени, несмотря на позицию командующего сухопутными силами ВСУ Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования "Север".
6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В сентябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Красильникова уголовное дело по обвинению теракте, в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также подрывных угроз, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным ведомства, Красильников командовал соединениями ВСУ, которые пересекли госграницу РФ в Курской области в августе прошлого года.
12 марта Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 12 населенных пунктов
Курской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили
населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. 9 марта освободили еще три населенных пункта
- Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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