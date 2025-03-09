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Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области

Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области

Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T20:35

2025-03-09T20:35

2025-03-09T20:41

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.Общие потери формирований украинских боевиков в Курской области, по данным минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250306/putin-boytsy-810-y-brigady-ezhednevno-idut-vpered-v-kurskoy-oblasti-1144715308.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу