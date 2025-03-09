Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250309/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-tri-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1144786089.html
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:35
2025-03-09T20:41
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143825076_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_7d0d9dcde1467dfb87867188f76c5f16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.Общие потери формирований украинских боевиков в Курской области, по данным минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250306/putin-boytsy-810-y-brigady-ezhednevno-idut-vpered-v-kurskoy-oblasti-1144715308.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143825076_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_1050dc19cd763a1de2c95f329774d9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области

В Курской области освобождены еще три населенных пункта

20:35 09.03.2025 (обновлено: 20:41 09.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
Общие потери формирований украинских боевиков в Курской области, по данным минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты проходят инструктаж в штабе на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 18:32
Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
20:35Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
20:14Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
19:56Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
19:31Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
19:06Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
18:16Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
18:07Трамп сделал заявление о ядерном оружии
17:47Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
17:30ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие
17:11Крымский мост: очередь увеличилась более чем в два раза
16:57Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
16:43Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
16:11Украина осталась без поддержки истребителей F-16
15:37Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
15:10Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
14:16Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
14:13На Крымском мосту начала расти очередь
13:46Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны
Лента новостейМолния