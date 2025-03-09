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Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:35
2025-03-09T20:35
2025-03-09T20:41
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе наступления в Курской области освободили еще три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.Общие потери формирований украинских боевиков в Курской области, по данным минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
В Курской области освобождены еще три населенных пункта
20:35 09.03.2025 (обновлено: 20:41 09.03.2025)