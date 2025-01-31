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Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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https://crimea.ria.ru/20250131/chem-grozit-vsu-zakhod-rossiyskikh-voysk-v-dnepropetrovskuyu-oblast-1143826865.html
Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
Возможное продвижение российских войск на территорию Днепропетровской области разрежет группировку ВСУ на две части и значительно осложнит действия украинских... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T13:54
2025-01-31T13:54
эксклюзивы риа новости крым
юрий кнутов
мнения
новости сво
днепропетровская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возможное продвижение российских войск на территорию Днепропетровской области разрежет группировку ВСУ на две части и значительно осложнит действия украинских войск, в особенности по переброске резервов. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться, – "быть готовыми к любым ситуациям".По словам эксперта, украинские власти это понимают, поэтому объявлена такая своего рода скрытая эвакуация из приграничных регионов Днепропетровской области.Специалист отметил, что на сегодняшний день украинская армия испытывает колоссальную нехватку личного состава, чтобы удерживать фронт. Из 15 подготовленных и вооруженных по натовским стандартам бригад девять были брошены в Курскую область, где их успешно перемалывают Вооруженные силы РФ. Фактически сегодня в распоряжении украинского командования есть пять бригад, которые оно "гоняет" по всему фронту, пытаясь затыкать дыры в обороне, где российские войска организовывают прорывы, пояснил Кнутов."Представляете, каково служить в таких частях? То есть каждый день или два-три раза в неделю этих солдат сажают в машины и на бронетехнику и гонят за сотни километров. А по дороге их обстреливают, могут бомбить. Это потери, измотанность личного состава, выход из строя техники. Такой подход еще больше обескровливает резервы украинской армии", - указал эксперт.Разрезая эту группировку на две части, российские войска тем самым лишают командование ВСУ возможности перебрасывать резервы для ее подкрепления, отметил он. Кроме того, добавил аналитик, со стороны Великой Новоселки ВС РФ могут развить наступление и по другому направлению – на юго-запад, в сторону Орехова, обходя с тыла мощнейшие украинские укрепления.Чтобы купировать этот обход, командованию ВСУ нужно подбрасывать резервы, но с разрезанной группировкой сделать это невозможно, констатировал Кнутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНРАрмия России освободила Тимофеевку в ДНРРоссийские войска освободили поселок Соленое в ДНР
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юрий кнутов, мнения, новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область

Прорыв войск РФ в Днепропетровскую область разрежет группировку ВСУ на две части – эксперт

13:54 31.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО
Боевая работа танкистов ЦВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возможное продвижение российских войск на территорию Днепропетровской области разрежет группировку ВСУ на две части и значительно осложнит действия украинских войск, в особенности по переброске резервов. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов покинуть свои дома, а тех, кто решит остаться, – "быть готовыми к любым ситуациям".
"У нас есть реальная перспектива войти в Днепропетровскую область, двигаться уже непосредственно к Днепру, укрепиться там и держать оборону. При этом украинская группировка фактически будет разрезана, что не просто осложнит, а очень сильно осложнит действия ВСУ в обороне, в особенности по переброске резервов", - сказал Кнутов.
По словам эксперта, украинские власти это понимают, поэтому объявлена такая своего рода скрытая эвакуация из приграничных регионов Днепропетровской области.
Специалист отметил, что на сегодняшний день украинская армия испытывает колоссальную нехватку личного состава, чтобы удерживать фронт. Из 15 подготовленных и вооруженных по натовским стандартам бригад девять были брошены в Курскую область, где их успешно перемалывают Вооруженные силы РФ. Фактически сегодня в распоряжении украинского командования есть пять бригад, которые оно "гоняет" по всему фронту, пытаясь затыкать дыры в обороне, где российские войска организовывают прорывы, пояснил Кнутов.
"Представляете, каково служить в таких частях? То есть каждый день или два-три раза в неделю этих солдат сажают в машины и на бронетехнику и гонят за сотни километров. А по дороге их обстреливают, могут бомбить. Это потери, измотанность личного состава, выход из строя техники. Такой подход еще больше обескровливает резервы украинской армии", - указал эксперт.
Разрезая эту группировку на две части, российские войска тем самым лишают командование ВСУ возможности перебрасывать резервы для ее подкрепления, отметил он. Кроме того, добавил аналитик, со стороны Великой Новоселки ВС РФ могут развить наступление и по другому направлению – на юго-запад, в сторону Орехова, обходя с тыла мощнейшие украинские укрепления.
Чтобы купировать этот обход, командованию ВСУ нужно подбрасывать резервы, но с разрезанной группировкой сделать это невозможно, констатировал Кнутов.
"Поэтому опасность для киевского режима достаточно серьезная. Это осознает и (главком ВСУ Александр) Сырский, докладывает об этом (Владимиру) Зеленскому, Зеленский в истерике меняет командиров, готовится к мобилизации юношей – то есть делает все, как Гитлер после Курской битвы. Если мы не будем торопиться, будем исходить из реальных возможностей на поле боя, беречь солдат и технику, но при этом упорно и активно ежедневно двигаться вперед, то мы этот план реализуем", - заключил эксперт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий КнутовМненияНовости СВОДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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