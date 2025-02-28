Рейтинг@Mail.ru
Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/kak-budet-vyglyadet-dorozhnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya--video-1144559882.html
Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
Росавтодор показал, как будет выглядеть Азовское кольцо – новый скоростной транспортный маршрут на юге России протяженностью 1427 километров. Видео опубликовано РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:42
2025-02-28T17:42
транспортное кольцо вокруг азовского моря
азовское море
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144559755_31:0:667:358_1920x0_80_0_0_fbc5746b295812472662571b12b40b68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Росавтодор показал, как будет выглядеть Азовское кольцо – новый скоростной транспортный маршрут на юге России протяженностью 1427 километров. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов.Как отметили в Росавтодоре, одна из наших ключевых задач – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.В частности, до 2030 года планируется расширить до четырех полос 343 км трассы Р-280 "Новороссия", построить первый и второй этапы 31-километрового обхода Мариуполя.После окончания работ время поездки сократится на пять часов, а дорога сможет пропускать втрое больше машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144559755_110:0:587:358_1920x0_80_0_0_696a27d221395fd5406a704ab0c07f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспортное кольцо вокруг азовского моря, азовское море, новости, видео, видео
Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео

Росавтодор показал проект дорожного кольца вокруг Азовского моря протяженностью 1427 км

17:42 28.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Росавтодор показал, как будет выглядеть Азовское кольцо – новый скоростной транспортный маршрут на юге России протяженностью 1427 километров. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов.
Как отметили в Росавтодоре, одна из наших ключевых задач – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
В частности, до 2030 года планируется расширить до четырех полос 343 км трассы Р-280 "Новороссия", построить первый и второй этапы 31-километрового обхода Мариуполя.
После окончания работ время поездки сократится на пять часов, а дорога сможет пропускать втрое больше машин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт
 
Транспортное кольцо вокруг Азовского моряАзовское мореНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
18:45Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
18:34Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый
18:21Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
18:05В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
17:51Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
17:42Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
17:35За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
17:21Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
17:11В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
16:42США утвердили нового российского посла
16:33Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
16:14Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани
15:55Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
15:30Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
15:06Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
14:39В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
14:25Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы
14:11В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ
13:58Массовая гибель кошек в Алуште – что известно
Лента новостейМолния