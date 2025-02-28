https://crimea.ria.ru/20250228/kak-budet-vyglyadet-dorozhnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya--video-1144559882.html

Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео

Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео

Росавтодор показал, как будет выглядеть Азовское кольцо – новый скоростной транспортный маршрут на юге России протяженностью 1427 километров. Видео опубликовано РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T17:42

2025-02-28T17:42

2025-02-28T17:42

транспортное кольцо вокруг азовского моря

азовское море

новости

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Росавтодор показал, как будет выглядеть Азовское кольцо – новый скоростной транспортный маршрут на юге России протяженностью 1427 километров. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов.Как отметили в Росавтодоре, одна из наших ключевых задач – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.В частности, до 2030 года планируется расширить до четырех полос 343 км трассы Р-280 "Новороссия", построить первый и второй этапы 31-километрового обхода Мариуполя.После окончания работ время поездки сократится на пять часов, а дорога сможет пропускать втрое больше машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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