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На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки - РИА Новости Крым, 18.02.2025
На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T11:42
2025-02-18T11:42
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".В ближайшие пять лет в республике будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. До 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида", двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублейВ Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
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новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, саки
На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

В Крыму отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки

11:42 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"На участке протяженностью 20 км дорожники отремонтируют разрушенные участки, устранят колейность и восстановят поврежденный верхний слой", − сказано в сообщении.
Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.
Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
В ближайшие пять лет в республике будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. До 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида", двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.
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