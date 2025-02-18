https://crimea.ria.ru/20250218/na-zapade-kryma-otremontiruyut-dorogu-k-kurortu-saki-1144270660.html

На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки - РИА Новости Крым, 18.02.2025

На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T11:42

2025-02-18T11:42

2025-02-18T11:42

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское − Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".В ближайшие пять лет в республике будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. До 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида", двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублейВ Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, саки