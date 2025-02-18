https://crimea.ria.ru/20250218/v-sevastopole-do-kontsa-goda-zakryli-vazhnuyu-ulitsu--idet-masshtabnyy-remont-1144267900.html

В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт

В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт

Спуск в центр Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T09:46

2025-02-18T09:46

2025-02-18T12:34

ситуация на дорогах крыма

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спуск в центр Севастополя по улице Адмирала Октябрьского перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Об этом журналистам рассказали и.о. замгубернатора Павел Иено и замначальника строительного управления АО "ВАД" по городу Александр Куминов.К работе на объекте еще затемно приступили геодезисты. Сегодня же, по словам Йено, специалисты начнут инженерно-геологические изыскания."В первую очередь закончим отборы проб, после этого приступят к фрезерованию верхнего слоя и отсыпке временной насыпи. Поэтому дорога перекрыта. Прошу всех жителей учитывать данную информацию", – сказал Иено.Он напомнил, что с сегодняшнего дня автобусы малого класса будут двигаться в объезд строительного участка на ул. Адмирала Октябрьского – по улицам Шмидта и Демидова. А пассажирский транспорт большого класса – по улицам Капитанской и Гоголя.А также подчеркнул, что участок дороги перекрыт не только для транспорта, но и для пешеходов. Схема обхода размещена перед линией ограждения – пластиковыми баррикадами, наполненными водой, ими уже оцепили участок с обеих сторон.Йено назвал объект капремонта довольно сложным в части технических решений, разработка проекта по нему была непростой, не будет быстрой и сама стройка. Работать планируют в том числе по ночам, чтобы справиться быстрее. Но раньше следующей зимы завершить их все равно не получится."Работы будут производиться до конца года… Будет построено в два яруса четыре подпорные бетонные стенки", – сказал представитель правительства.В свою очередь замначальника строительного управления АО "ВАД" по Севастополю Александр Куминов рассказал, что прежние подпорные стены вообще не имели армирования.Технология возведения новых подпорных стен, по его словам, будет схожа с той, что использовалась при сооружении удерживающих грунт конструкций вдоль трассы "Таврида"."Да, в принципе, технология похожа. Конструкция стенки предполагает устройство буронабивных свай, монолитный ростверк (горизонтальная конструкция фундамента для равномерного распределения нагрузки – ред.), монолитную стенку и усиление армогрунтовыми сваями. Конструкция, по расчетам, предусматривает сейсмику 8 баллов. Поэтому гарантия у нас – 50 лет. Точно будет стоять эта стенка и никуда не денется", – сказал Куминов.Он отметил, что визуально участок дороги после капремонта не изменится: обустройство насыпи из щебня будет временным – для удобства работы техники при бурении. Так что уклон обновленного спуска сохранится прежним.Отличаться может лишь облицовка стен, но решение, какой она будет, еще не принято архитектурным советом и не согласовано Севнаследием, сказал он. "Но пока это не влияет на производство работ, поэтому время у нас есть", – заметил Куминов.Завтра на объект прибудет геологическая буровая машина и начнет бурить скважины на проезжей части. После начнут фрезеровать существующий асфальтобетон и обустраивать дополнительные скважины для проведения геофизических работ. А также установят датчики на прилегающие к дороге здания и сооружения, чтобы осуществлять постоянный геотехнический контроль и мониторинг на предмет возможных деформаций участка.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Ранее сообщалось, что власти и подрядчик пришли к мнению, что создание реверсивной полосы движения при проведении капитального ремонта участка улицы Адмирала Октябрьского с заменой обоих аварийных подпорных стен невозможно, из-за чего было принято решение о полном перекрытии.В начале февраля в департаменте транспорта сообщили, что в Севастополе ограничат движение сразу на трех улицах из-за ремонта. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250103/remont-naberezhnoy-primorskogo-bulvara-v-sevastopole-budet-prodolzhen-1143081581.html

севастополь

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севастополь, новости севастополя, ремонт дорог, ао "вад", павел иено, транспорт, логистика, новости крыма