Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
В Крыму за ближайшие пять лет построят и отремонтируют больше 1000 км дорог – Аксенов
© РосавтодорАсфальтирование дорог
© Росавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В ближайшие пять лет в Крыму будет построено, реконструировано и отремонтировано более тысячи километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава Крыма добавил, что в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма.
Для этого в государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя включен ряд мероприятий:
- —строительство и реконструкция автомобильной дороги Белогорск – Приветное протяженностью 15 км;
- —строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – Новый Свет протяженностью свыше 6 км;
- —строительство второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное);
- —в 2026 году будут построены объезд МДЦ "Артек", обход Алушты через село Изобильное и первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка - Судак, которая ведет к арт-кластеру "Таврида". Протяженность всего объекта – около 32 км;
- —в 2026 году завершат капитальный ремонт участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 км и ремонт дороги Бахчисарай – Ялта.
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