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Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T10:41

2025-02-28T10:41

2025-02-28T10:41

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дороги крыма

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма добавил, что в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма. Для этого в государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя включен ряд мероприятий:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, сергей аксенов, инфраструктура, логистика, реализация фцп в крыму и севастополе, крым, новости крыма