Рейтинг@Mail.ru
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/tysyachu-kilometrov-dorog-postroyat-i-otremontiruyut-v-krymu-za-pyat-let-1144546621.html
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T10:41
2025-02-28T10:41
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
сергей аксенов
инфраструктура
логистика
реализация фцп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120873576_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f114261967b24d4657e460ffe27a68d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма добавил, что в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма. Для этого в государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя включен ряд мероприятий:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120873576_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4511125df97e5711926f1f7ed517719a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, сергей аксенов, инфраструктура, логистика, реализация фцп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

В Крыму за ближайшие пять лет построят и отремонтируют больше 1000 км дорог – Аксенов

10:41 28.02.2025
 
© РосавтодорАсфальтирование дорог
Асфальтирование дорог
© Росавтодор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В ближайшие пять лет в Крыму будет построено, реконструировано и отремонтировано более тысячи километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава Крыма добавил, что в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма.
Для этого в государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя включен ряд мероприятий:
  • строительство и реконструкция автомобильной дороги Белогорск – Приветное протяженностью 15 км;
  • строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – Новый Свет протяженностью свыше 6 км;
  • строительство второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное);
  • в 2026 году будут построены объезд МДЦ "Артек", обход Алушты через село Изобильное и первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка - Судак, которая ведет к арт-кластеру "Таврида". Протяженность всего объекта – около 32 км;
  • в 2026 году завершат капитальный ремонт участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 км и ремонт дороги Бахчисарай – Ялта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт
На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
 
Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаСергей АксеновИнфраструктураЛогистикаРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Над Крымом сбили беспилотник
11:08В Крыму создадут полную базу вакансий
10:58Банкой в лоб: жительнице Севастополя грозит срок за конфликт с соседом
10:51Восстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста
10:41Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
10:29Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами
10:20Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
10:12Землю накрыла новая магнитная буря
10:07Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам
09:56В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
09:45Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
09:36Двое подростков попали в больницу после аварии в Судаке
09:17Часть Крыма в пятницу осталась без воды
08:50Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик 4:00
08:39В Симферополе ограничат продажу алкоголя
08:24Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
07:59Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
07:49Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона 0:59
07:36Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией
07:10Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника
Лента новостейМолния