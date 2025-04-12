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ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области
ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.04.2025
ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области
Мужчина погиб при попытке убрать пакет с обочины дороги, в котором оказалась спрятана взрывчатка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T16:00
2025-04-12T16:00
2025-04-12T16:00
брянская область
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при попытке убрать пакет с обочины дороги, в котором оказалась спрятана взрывчатка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его данным, инцидент произошел в субботу в селе Кирилловка Климовского района.Женщина была доставлена в районную больницу.10 апреля полугодовалый младенец и еще трое мирных жителей получили ранения в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Новая Погощь Брянской области.ВСУ продолжают регулярные удары по мирному населению приграничных районов. 4 апреля при украинской беспилотной атаке нв Брянской области один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровВ РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоАвтобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, взрыв, новости
ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области
В Брянской области мужчина подорвался на спрятанной в пакете взрывчатке - губернатор