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ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области

ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.04.2025

ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области

Мужчина погиб при попытке убрать пакет с обочины дороги, в котором оказалась спрятана взрывчатка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T16:00

2025-04-12T16:00

2025-04-12T16:00

брянская область

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при попытке убрать пакет с обочины дороги, в котором оказалась спрятана взрывчатка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его данным, инцидент произошел в субботу в селе Кирилловка Климовского района.Женщина была доставлена в районную больницу.10 апреля полугодовалый младенец и еще трое мирных жителей получили ранения в результате прицельного удара ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Новая Погощь Брянской области.ВСУ продолжают регулярные удары по мирному населению приграничных районов. 4 апреля при украинской беспилотной атаке нв Брянской области один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровВ РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоАвтобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, взрыв, новости