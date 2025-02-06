https://crimea.ria.ru/20250206/na-trasse-tavrida-ustanovyat-energosberegayuschee-osveschenie---aksenov-1143975342.html
На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
На всей протяженности трассы "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T19:13
2025-02-06T19:13
2025-02-06T19:29
сергей аксенов
трасса таврида
дороги крыма
инфраструктура
росавтодор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На всей протяженности трассы "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.Он отметил, что установка освещения позволит увеличить разрешенную скорость движения транспорта на трассе (сейчас это 90 км/ч - ред.). Кроме того, по словам главы республики, в Крыму на постоянной основе ведется ремонт объектов муниципальной дорожной сети."Перечень автодорог актуализируем ежегодно. Наша цель – создать комфортные условия для крымчан и гостей", - подчеркнул Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогуКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
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сергей аксенов, трасса таврида, дороги крыма, инфраструктура, росавтодор, новости крыма, крым
На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
На трассе "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения - Аксенов
19:13 06.02.2025 (обновлено: 19:29 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На всей протяженности трассы "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.
"В планах 2025 года начать работы по монтажу освещения на всей протяженности трассы "Таврида" с использованием энергосберегающих систем. Это позволит сделать движение автомобилей по "Тавриде" более удобным и безопасным", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что установка освещения позволит увеличить разрешенную скорость движения транспорта на трассе (сейчас это 90 км/ч - ред.).
Кроме того, по словам главы республики, в Крыму на постоянной основе ведется ремонт объектов муниципальной дорожной сети.
"Перечень автодорог актуализируем ежегодно. Наша цель – создать комфортные условия для крымчан и гостей", - подчеркнул Аксенов.
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