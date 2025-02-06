https://crimea.ria.ru/20250206/na-trasse-tavrida-ustanovyat-energosberegayuschee-osveschenie---aksenov-1143975342.html

На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов

На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов

На всей протяженности трассы "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T19:13

2025-02-06T19:13

2025-02-06T19:29

сергей аксенов

трасса таврида

дороги крыма

инфраструктура

росавтодор

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На всей протяженности трассы "Таврида" установят энергосберегающие системы освещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.Он отметил, что установка освещения позволит увеличить разрешенную скорость движения транспорта на трассе (сейчас это 90 км/ч - ред.). Кроме того, по словам главы республики, в Крыму на постоянной основе ведется ремонт объектов муниципальной дорожной сети."Перечень автодорог актуализируем ежегодно. Наша цель – создать комфортные условия для крымчан и гостей", - подчеркнул Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогуКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, трасса таврида, дороги крыма, инфраструктура, росавтодор, новости крыма, крым