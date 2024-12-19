https://crimea.ria.ru/20241219/budet-kak-tavrida-vokrug-azovskogo-morya-postroyat-koltsevuyu-dorogu-1142759718.html

Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу

Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу

Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним России. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:25

2024-12-19T13:25

2024-12-19T13:25

россия

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трасса таврида

азовское море

прямая линия с владимиром путиным

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним России. По его словам, этот проект уже реализуется. Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыРоссия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям КрымаКурорты Азовского моря сделают круглогодичными

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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