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Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T07:36
2025-03-11T07:36
2025-03-11T07:36
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.Спустя пять лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае выявили новый коронавирусНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили рискиКарантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
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коронавирус, история, здоровье, воз
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
Инфографика РИА Новости Крым к пятилетию с начала пандемии COVID-19