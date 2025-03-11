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Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Инфографика
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Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T07:36
2025-03-11T07:36
коронавирус
инфографика
история
здоровье
воз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.Спустя пять лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае выявили новый коронавирусНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили рискиКарантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
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коронавирус, история, здоровье, воз
Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии

Инфографика РИА Новости Крым к пятилетию с начала пандемии COVID-19

07:36 11.03.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТестирование на антитела к коронавирусу
Тестирование на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".
Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.
Спустя пять лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.
Инфографика РИА Новости Крым к пятилетию с начала пандемии COVID-19Инфографика РИА Новости Крым к пятилетию с начала пандемии COVID-19
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