https://crimea.ria.ru/20250311/khronologiya-korony--infografika-k-pyatiletiyu-s-nachala-pandemii-1144806307.html

Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии

Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии

11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T07:36

2025-03-11T07:36

2025-03-11T07:36

коронавирус

инфографика

история

здоровье

воз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 11 марта 2020 года Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия".Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению еще в январе 2020-го. Уже в мае в России зарегистрировали первую вакцину, а массовая вакцинация началась в январе 2021-го.Спустя пять лет РИА Новости Крым делится основными фактами о болезни, которая, по неофициальным данным, унесла более 20 миллионов человеческих жизней и отправила на "удаленку" весь мир. Основное о коронавирусной инфекции – в нашей инфографике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае выявили новый коронавирусНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили рискиКарантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

https://crimea.ria.ru/20250310/orvi-ne-otstupaet-v-krymu-i-sevastopole-desyatki-tysyach-zabolevshikh-1144807170.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, история, здоровье, воз