В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
В Домодедово частично возобновили движение электричек на Москву после атаки беспилотников
08:07 11.03.2025 (обновлено: 08:10 11.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
После атаки беспилотников на российскую столицу утром во вторник было остановлено движения поездов через ж/д станцию "Домодедово" в сторону Москвы и Московской области.
"Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено", – написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.
По данным Московской железной дороги, инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.
"В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал…. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.
Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.
В Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: