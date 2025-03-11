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В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:07
2025-03-11T08:10
подмосковье
поезд
москва
московская железная дорога
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
транспорт
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.После атаки беспилотников на российскую столицу утром во вторник было остановлено движения поездов через ж/д станцию "Домодедово" в сторону Москвы и Московской области.Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.По данным Московской железной дороги, инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.В Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в ПодмосковьеЕще пять беспилотников уничтожили на подлете к МосквеМассированная атака беспилотников на Москву – что известно
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РИА Новости Крым
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подмосковье, поезд, москва, московская железная дорога, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, транспорт, логистика, новости
В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

В Домодедово частично возобновили движение электричек на Москву после атаки беспилотников

08:07 11.03.2025 (обновлено: 08:10 11.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
После атаки беспилотников на российскую столицу утром во вторник было остановлено движения поездов через ж/д станцию "Домодедово" в сторону Москвы и Московской области.
"Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено", – написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.
По данным Московской железной дороги, инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.
"В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал…. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.
Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.
В Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.
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ПодмосковьеПоездМоскваМосковская железная дорогаМосковская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияТранспортЛогистикаНовости
 
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