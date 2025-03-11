https://crimea.ria.ru/20250311/v-domodedovo-zapustili-elektrichki-na-moskvu-posle-ataki-vsu-1144816108.html

В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:07

2025-03-11T08:07

2025-03-11T08:10

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москва

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беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. На железнодорожной станции Домодедово частично возобновлено движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.После атаки беспилотников на российскую столицу утром во вторник было остановлено движения поездов через ж/д станцию "Домодедово" в сторону Москвы и Московской области.Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.По данным Московской железной дороги, инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.В Подмосковье погиб один человек и трое получили ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в ПодмосковьеЕще пять беспилотников уничтожили на подлете к МосквеМассированная атака беспилотников на Москву – что известно

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, поезд, москва, московская железная дорога, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, транспорт, логистика, новости