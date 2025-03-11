https://crimea.ria.ru/20250311/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-atake-bespilotnikov-v-podmoskove-1144815419.html

Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье

Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье

Один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T07:27

2025-03-11T07:27

2025-03-11T07:45

подмосковье

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144815530_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_32fd327a8484618d446738321c03887e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, по данным Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском. Там повреждены порядка семи квартир с 19 по 22 этаж.Он отметил, что во время массированной атаки сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Позже сообщалось. что над регионом сбили 69 беспилотников, а в Домодедово приостановлена работа железнодорожной станции и аэропорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250311/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu---chto-izvestno-1144814592.html

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, беспилотник (бпла, дрон), происшествия