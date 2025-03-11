https://crimea.ria.ru/20250311/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-atake-bespilotnikov-v-podmoskove-1144815419.html
Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье
Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье
Один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T07:27
2025-03-11T07:27
2025-03-11T07:45
подмосковье
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, по данным Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском. Там повреждены порядка семи квартир с 19 по 22 этаж.Он отметил, что во время массированной атаки сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Позже сообщалось. что над регионом сбили 69 беспилотников, а в Домодедово приостановлена работа железнодорожной станции и аэропорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье
В Подмосковье при атаке беспилотников погиб один человек и ранены трое - губернатор
07:27 11.03.2025 (обновлено: 07:45 11.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)", - сообщил он в Telegram.
Кроме того, по данным Воробьева, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском. Там повреждены порядка семи квартир с 19 по 22 этаж.
"Эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников", - уточнил губернатор.
Он отметил, что во время массированной атаки сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ
. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее мэр Москвы Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.
Позже сообщалось. что над регионом сбили 69 беспилотников, а в Домодедово приостановлена работа железнодорожной станции и аэропорта.
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