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Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день
Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день
Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в одном из районов Курской области. В Казани автомобиль въехал в остановку с людьми. Администрация Анапы... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в одном из районов Курской области. В Казани автомобиль въехал в остановку с людьми. Администрация Анапы подала иск на 211 миллионов к владельцам танкеров "Волгонефть". Лондон старается подорвать миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа по Украине. В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. В Крым прибудет Поезд Победы. Российские военные за сутки уничтожили еще почти 1200 украинских боевиков и сбили вражеский истребитель МиГ-29.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел ВСУ торгового центра в Курской областиВ понедельник вечером украинские боевики ударили по торговому центру в одном из районов Курской области. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, удар был нанесен во время, когда люди пришли за покупками после работы. После обстрела погибли трое и ранены девять человек, в том числе подростки 13 и 14 лет.ЧП в КазаниВ Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек, сообщили в понедельник в минздрав Татарстана. У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась. Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.Иск к владельцам танкеровАдминистрация Анапы подала в суд на компании "Волготранснефть" и "Кама шиппинг" для взыскания затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской мэрии. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.Заявление СВР по ЛондонуРуководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве. В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам".Соцподдержка ветеранов СВОГлава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. Также Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.Индексация пенсийВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.Успехи армии РоссииПодразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили почти 1200 боевиков и более 50 единиц техники. Еще 340 украинских боевиков уничтожены в Курской области. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города боевиков ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29Поезд ПобедыС 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В Крыму "Поезд Победы" сделает остановки в четырех городах. 12 марта он прибудет в Керчь, 13 марта – в Евпаторию, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе. Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно по предварительной регистрации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250310/kogda-budet-osvobozhdena-kurskaya-oblast-1144797898.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день

Удар ВСУ по торговому центру в Курской области и страшное ДТП в Казани – главное за день

22:30 10.03.2025 (обновлено: 23:11 10.03.2025)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в одном из районов Курской области. В Казани автомобиль въехал в остановку с людьми. Администрация Анапы подала иск на 211 миллионов к владельцам танкеров "Волгонефть". Лондон старается подорвать миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа по Украине. В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. В Крым прибудет Поезд Победы. Российские военные за сутки уничтожили еще почти 1200 украинских боевиков и сбили вражеский истребитель МиГ-29.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обстрел ВСУ торгового центра в Курской области

В понедельник вечером украинские боевики ударили по торговому центру в одном из районов Курской области. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, удар был нанесен во время, когда люди пришли за покупками после работы. После обстрела погибли трое и ранены девять человек, в том числе подростки 13 и 14 лет.
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
13:46
Когда будет освобождена Курская область

ЧП в Казани

В Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек, сообщили в понедельник в минздрав Татарстана. У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась. Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.
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17:11
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области

Иск к владельцам танкеров

Администрация Анапы подала в суд на компании "Волготранснефть" и "Кама шиппинг" для взыскания затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской мэрии. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
18:31
Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

Заявление СВР по Лондону

Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве. В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам".
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
15:07Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят

Соцподдержка ветеранов СВО

Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. Также Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10:46
Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

Индексация пенсий

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
11:08
Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты

Успехи армии России

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили почти 1200 боевиков и более 50 единиц техники. Еще 340 украинских боевиков уничтожены в Курской области. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города боевиков ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29
Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
12:48
Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет

Поезд Победы

С 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В Крыму "Поезд Победы" сделает остановки в четырех городах. 12 марта он прибудет в Керчь, 13 марта – в Евпаторию, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе. Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно по предварительной регистрации.
Кадр из кинофильма Офицеры - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
20:05
Школьникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне
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