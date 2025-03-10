https://crimea.ria.ru/20250310/udar-vsu-po-torgovomu-tsentru-i-strashnoe-dtp-v-kazani--glavnoe-za-den-1144807716.html

Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день

Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Удар ВСУ по торговому центру и страшное ДТП в Казани – главное за день

Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в одном из районов Курской области. В Казани автомобиль въехал в остановку с людьми. Администрация Анапы... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в одном из районов Курской области. В Казани автомобиль въехал в остановку с людьми. Администрация Анапы подала иск на 211 миллионов к владельцам танкеров "Волгонефть". Лондон старается подорвать миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа по Украине. В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. В Крым прибудет Поезд Победы. Российские военные за сутки уничтожили еще почти 1200 украинских боевиков и сбили вражеский истребитель МиГ-29.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел ВСУ торгового центра в Курской областиВ понедельник вечером украинские боевики ударили по торговому центру в одном из районов Курской области. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, удар был нанесен во время, когда люди пришли за покупками после работы. После обстрела погибли трое и ранены девять человек, в том числе подростки 13 и 14 лет.ЧП в КазаниВ Казани легковой автомобиль выехал на остановку с людьми, пострадали 11 человек, сообщили в понедельник в минздрав Татарстана. У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести, еще двоим гражданам госпитализация не потребовалась. Следком по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.Иск к владельцам танкеровАдминистрация Анапы подала в суд на компании "Волготранснефть" и "Кама шиппинг" для взыскания затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе в декабре прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской мэрии. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.Заявление СВР по ЛондонуРуководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве. В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам".Соцподдержка ветеранов СВОГлава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и их семьям. Информация об этом опубликована на сайте Кремля. Также Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.Индексация пенсийВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.Успехи армии РоссииПодразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили почти 1200 боевиков и более 50 единиц техники. Еще 340 украинских боевиков уничтожены в Курской области. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города боевиков ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29Поезд ПобедыС 12 по 18 марта в Крыму побывает "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В Крыму "Поезд Победы" сделает остановки в четырех городах. 12 марта он прибудет в Керчь, 13 марта – в Евпаторию, 14 и 15 марта будет в Севастополе, а с 16 по 18 марта – в Симферополе. Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно по предварительной регистрации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250310/skolko-rossiyan-odobryayut-vossoedinenie-kryma-s-rf-spustya-11-let-1144795335.html

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