https://crimea.ria.ru/20250311/do-2500-vyzovov-skoroy-v-sutki-v-krymu-orvi-sravnili-s-pandemiey-covid-1144800571.html

До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID

До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID - РИА Новости Крым, 11.03.2025

До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID

Скорая помощь в Крыму получает до 2500 тысяч вызовов на дом, из которых 80-90% случаев – ОРВИ, нагрузка сравнима с пандемией COVID-19. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T07:12

2025-03-11T07:12

2025-03-11T07:12

радио "спутник в крыму"

скорая помощь

сергей олефиренко

орви

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Скорая помощь в Крыму получает до 2500 тысяч вызовов на дом, из которых 80-90% случаев – ОРВИ, нагрузка сравнима с пандемией COVID-19. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГБУЗ Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.По словам Олефиренко, тенденции к росту числа заболевших ОРВИ в Крыму сейчас нет, но нет ее и к снижению."Это примерно плато, но очень высокое в настоящий момент. И пока о спаде говорить преждевременно", – сказал специалист.Нагрузка на скорую помощь, соответственно, не уменьшается, медики с трудом с ней справляются, сравнивая ситуацию с периодом пандемии COVID-19, заметил Олефиренко.Днем работает неотложная служба, и задержки выехавшей по адресам кареты скорой помощи минимальные или их вообще нет, отметил он.Но ситуация становится по-настоящему тяжелой в промежуток времени от восьми часов вечера до трех часов ночи, когда "неотложка" прекращает работу, ждать медиков в это время суток крымчане могут несколько часов, сказал врач.В приоритете у медиков – дети с высокой температурой. Маленьких пациентов с ОРВИ больше, соответственно, взрослым приходится ждать дольше, добавил он.По словам Олефиренко, часто неотложный вызов к взрослому человеку с высокой температурой является следствием паники, которой можно избежать, как и беспокойства из-за задержки скорой, если следовать рекомендациям Минздрава Крыма."Там минимальная наша медицинская помощь – введение жаропонижающей смеси. Это больше испуг, паника. Поэтому Министерство здравоохранения и запустило алгоритмы, опросники и горячие линии с подсказками. На сайте Минздрава есть памятка, что делать в случае поднятия температуры, какими препаратами пользоваться, как себя вести. Если люди не поддаются панике и организованно выполняют рекомендации, то проблемы в этом нет", – сказал Олефиренко.В селах и поселках Крыма, где низкая плотность населения и люди проживают в частных домах, вызовов скорой на несколько порядков меньше, отметил он. Главный удар инфекции, которая переносится по воздуху, приходится на города."И Симферополь, к сожалению, в антилидерах этого рейтинга", – сказал врач.На днях в администрации Керчи сообщили, что эпидпорог по острым респираторным заболеваниям в городе превышен на 32%. В Бахчисарайском районе Крыма этот показатель еще выше – 40%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадовВ Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школРост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин

https://crimea.ria.ru/20250310/orvi-ne-otstupaet-v-krymu-i-sevastopole-desyatki-tysyach-zabolevshikh-1144807170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, сергей олефиренко, орви, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе