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Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы
Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы
В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T06:44
2025-03-11T06:44
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Об этом сообщили местные власти.По данным Киевской городской военной администрации, воздушная атака в украинской столице была объявлена в 00:04. Сирены звучали до 02:49.В Одессе тревога звучала с 00:15. В результате серии взрывов произошли пожары, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары нанесены по объектам на УкраинеУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 и энергообъекты в шести областяхВ Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура
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украина, удары по украине, взрыв, киев, одесса, в мире, новости, пожар, виталий кличко
Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы

В Киеве и Одессе сегодня прогремела серия взрывов

06:44 11.03.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
Пожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Об этом сообщили местные власти.

"В Киеве на левом берегу Днепра и в Голосеевском районе работают силы ПВО", - написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По данным Киевской городской военной администрации, воздушная атака в украинской столице была объявлена в 00:04. Сирены звучали до 02:49.
В Одессе тревога звучала с 00:15. В результате серии взрывов произошли пожары, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"При очередной массированной атаке загорелся резервуар с топливом", - написал он в Telegram.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаУдары по УкраинеВзрывКиевОдессаВ миреНовостиПожарВиталий Кличко
 
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