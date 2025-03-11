https://crimea.ria.ru/20250311/udary-po-ukraine-segodnya-v-kieve-i-odesse-progremeli-vzryvy-1144814974.html

Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы

Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы

В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T06:44

2025-03-11T06:44

2025-03-11T06:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и Одессе. Об этом сообщили местные власти.По данным Киевской городской военной администрации, воздушная атака в украинской столице была объявлена в 00:04. Сирены звучали до 02:49.В Одессе тревога звучала с 00:15. В результате серии взрывов произошли пожары, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары нанесены по объектам на УкраинеУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 и энергообъекты в шести областяхВ Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, взрыв, киев, одесса, в мире, новости, пожар, виталий кличко