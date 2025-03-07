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Массированные удары нанесены по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Массированные удары нанесены по объектам на Украине
Массированные удары нанесены по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Массированные удары нанесены по объектам на Украине
Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Цель удара достигнута, все объекты поражены. В целом с 1 по 7 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу были нанесены массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. В частности, был поражен аэродром в Ивано-Франковске, где базируются истребители F-16. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремела серия мощных взрывовУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областяхВзрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
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россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Массированные удары нанесены по объектам на Украине

Семь массированных ударов нанесены по военным аэродромам и складам с оружием на Украине

12:27 07.03.2025 (обновлено: 12:35 07.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, все объекты поражены. В целом с 1 по 7 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

"Поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу были нанесены массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. В частности, был поражен аэродром в Ивано-Франковске, где базируются истребители F-16.
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