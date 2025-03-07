https://crimea.ria.ru/20250307/massirovannye-udary-naneseny-po-obektam-na-ukraine--1144733800.html

Массированные удары нанесены по объектам на Украине

Массированные удары нанесены по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Массированные удары нанесены по объектам на Украине

Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T12:27

2025-03-07T12:27

2025-03-07T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Цель удара достигнута, все объекты поражены. В целом с 1 по 7 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу были нанесены массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. В частности, был поражен аэродром в Ивано-Франковске, где базируются истребители F-16. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремела серия мощных взрывовУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областяхВзрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф