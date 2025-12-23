https://crimea.ria.ru/20251223/besplatnye-obnovki-v-krymu-suprugi-vynesli-iz-tts-odezhdu-na-130-tysyach-1151921113.html

Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T16:41

2025-12-23T16:41

2025-12-23T16:42

крым

симферополь

кража

мвд по республике крым

происшествия

уголовный кодекс

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151921001_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_fac6ca2e6250d9f27e795cb198be7b97.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, к правоохранителям обратилась управляющая одного из магазинов одежды, когда увидела на записи с камер видеонаблюдения, как двое неизвестных выносят товары из торговой точки. Личности подозреваемых вскоре установили – ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Красноперекопска.Всего зафиксировано пять эпизодов краж на общую сумму более 130 тысяч рублей. Похищенное изъяли дома у обвиняемых, ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалВ Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфонаВ Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, кража, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма