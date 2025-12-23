https://crimea.ria.ru/20251223/besplatnye-obnovki-v-krymu-suprugi-vynesli-iz-tts-odezhdu-na-130-tysyach-1151921113.html
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, к правоохранителям обратилась управляющая одного из магазинов одежды, когда увидела на записи с камер видеонаблюдения, как двое неизвестных выносят товары из торговой точки. Личности подозреваемых вскоре установили – ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Красноперекопска.Всего зафиксировано пять эпизодов краж на общую сумму более 130 тысяч рублей. Похищенное изъяли дома у обвиняемых, ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалВ Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфонаВ Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
В Симферополе супружескую пару ждет суд за серию краж из ТЦ на 130 тысяч рублей
16:41 23.12.2025 (обновлено: 16:42 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным полиции, к правоохранителям обратилась управляющая одного из магазинов одежды, когда увидела на записи с камер видеонаблюдения, как двое неизвестных выносят товары из торговой точки. Личности подозреваемых вскоре установили – ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Красноперекопска.
"В ходе следствия выяснилось, что супруги занимаются мелким бизнесом, торгуя овощами и фруктами. В Симферополь они приехали с целью закупок для своего магазина. Во время прогулки по торговому центру у них возникла идея "приобрести" вещи, не тратя собственных средств. Пара заходила в примерочные, складывала понравившуюся одежду в рюкзак и незаметно покидала магазин", – сообщили в пресс-службе.
Всего зафиксировано пять эпизодов краж на общую сумму более 130 тысяч рублей. Похищенное изъяли дома у обвиняемых, ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
