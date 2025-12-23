Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/besplatnye-obnovki-v-krymu-suprugi-vynesli-iz-tts-odezhdu-na-130-tysyach-1151921113.html
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T16:41
2025-12-23T16:42
крым
симферополь
кража
мвд по республике крым
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151921001_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_fac6ca2e6250d9f27e795cb198be7b97.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, к правоохранителям обратилась управляющая одного из магазинов одежды, когда увидела на записи с камер видеонаблюдения, как двое неизвестных выносят товары из торговой точки. Личности подозреваемых вскоре установили – ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Красноперекопска.Всего зафиксировано пять эпизодов краж на общую сумму более 130 тысяч рублей. Похищенное изъяли дома у обвиняемых, ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалВ Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфонаВ Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151921001_0:0:1086:814_1920x0_80_0_0_6cd95eb0717ac03cb4b2faaaf1141850.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, кража, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

В Симферополе супружескую пару ждет суд за серию краж из ТЦ на 130 тысяч рублей

16:41 23.12.2025 (обновлено: 16:42 23.12.2025)
 
© МВД по РКВ Симферополе супружеская пара совершила серию краж из ТЦ на 130 тысяч рублей
В Симферополе супружеская пара совершила серию краж из ТЦ на 130 тысяч рублей
© МВД по РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Красноперекопска пойдет под суд за серию краж в симферопольском торговом центре, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным полиции, к правоохранителям обратилась управляющая одного из магазинов одежды, когда увидела на записи с камер видеонаблюдения, как двое неизвестных выносят товары из торговой точки. Личности подозреваемых вскоре установили – ими оказались 43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Красноперекопска.
"В ходе следствия выяснилось, что супруги занимаются мелким бизнесом, торгуя овощами и фруктами. В Симферополь они приехали с целью закупок для своего магазина. Во время прогулки по торговому центру у них возникла идея "приобрести" вещи, не тратя собственных средств. Пара заходила в примерочные, складывала понравившуюся одежду в рюкзак и незаметно покидала магазин", – сообщили в пресс-службе.
Всего зафиксировано пять эпизодов краж на общую сумму более 130 тысяч рублей. Похищенное изъяли дома у обвиняемых, ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона
В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
 
КрымСимферопольКражаМВД по Республике КрымПроисшествияУголовный кодексНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
17:39В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
17:26"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
17:19В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
17:10Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста
17:00Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
16:41Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
16:15"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
16:05В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
15:58В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну
15:46Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
15:40Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
15:22Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
15:08Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
14:51Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
14:39Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:35В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
14:20Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
14:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
14:07Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Лента новостейМолния