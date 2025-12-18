https://crimea.ria.ru/20251218/v-yalte-voditel-obnalichil-kartu-doverchivogo-shefa-na-100-tysyach-i-sbezhal-1151786205.html
В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
В Ялте водитель фирмы украл с банковской карты руководителя 100 тысяч рублей и перестал ходить на работу, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Ялте водитель фирмы украл с банковской карты руководителя 100 тысяч рублей и перестал ходить на работу, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, с заявлением о списании денег в полицию обратился 38-летний предприниматель, который доверял своим сотрудникам и оставлял карту в офисе в общем доступе. PIN-код знали все работники и оплачивали текущие расходы компании, а потом предоставляли чеки. Основанная на доверии система работала до момента, пока в компанию не устроился новый водитель – приехавший в Ялту 31-летний житель Нижнегорского района.Карту мужчина выкинул, на следующий день не вышел на работу и уехал домой в Нижнегорский район, где и был задержан оперативниками. Уголовное дело открыто по статье о краже, подозреваемому грозит до шести лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
крым
ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Ялте водитель фирмы украл с банковской карты руководителя 100 тысяч рублей и перестал ходить на работу, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, с заявлением о списании денег в полицию обратился 38-летний предприниматель, который доверял своим сотрудникам и оставлял карту в офисе в общем доступе. PIN-код знали все работники и оплачивали текущие расходы компании, а потом предоставляли чеки. Основанная на доверии система работала до момента, пока в компанию не устроился новый водитель – приехавший в Ялту 31-летний житель Нижнегорского района.
"Полицейские выяснили, что у злоумышленника были финансовые трудности, и он решил погасить долги за счет доверия своего работодателя. Воспользовавшись моментом, когда никто не видел, он взял банковскую карту, находившуюся в свободном доступе, и снял через банкомат 100 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Карту мужчина выкинул, на следующий день не вышел на работу и уехал домой в Нижнегорский район, где и был задержан оперативниками. Уголовное дело открыто по статье о краже, подозреваемому грозит до шести лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
