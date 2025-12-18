Рейтинг@Mail.ru
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/mid-rf-prizval-trampa-ne-dopustit-rokovoy-oshibki-v-otnoshenii-venesuely-1151781028.html
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Соответствующее заявление МИД России опубликовано РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:15
2025-12-18T13:15
министерство иностранных дел рф (мид рф)
дональд трамп
сша
венесуэла
россия
политика
новости
николас мадуро
в мире
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.Подчеркивается, что Москва последовательно выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом в рамках международного права и подтверждает солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Родины."Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона", – заявили в министерстве.Накануне президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы. 29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнениеПесков прокомментировал военное присутствие США возле ВенесуэлыПрезидент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
https://crimea.ria.ru/20251218/tramp-obratilsya-k-natsii--glavnoe-1151772084.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), дональд трамп, сша, венесуэла, россия, политика, новости, николас мадуро, в мире, внешняя политика
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы

Напряженность вокруг Венесуэлы грозит последствиями для всего Западного полушария – МИД РФ

13:15 18.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.
"Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству. Рассчитываем, что администрация Дональда Трампа (президент США - ред.), отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", – сказано в заявлении.
Подчеркивается, что Москва последовательно выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом в рамках международного права и подтверждает солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Родины.
"Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона", – заявили в министерстве.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы. 29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
05:44
Трамп обратился к нации – главное
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Дональд ТрампСШАВенесуэлаРоссияПолитикаНовостиНиколас МадуроВ миреВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
13:03На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
12:56Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
12:41Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
12:29В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
Лента новостейМолния