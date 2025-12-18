https://crimea.ria.ru/20251218/mid-rf-prizval-trampa-ne-dopustit-rokovoy-oshibki-v-otnoshenii-venesuely-1151781028.html

МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы

Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Соответствующее заявление МИД России опубликовано РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.Подчеркивается, что Москва последовательно выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом в рамках международного права и подтверждает солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Родины."Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона", – заявили в министерстве.Накануне президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы. 29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнениеПесков прокомментировал военное присутствие США возле ВенесуэлыПрезидент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ

