Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов". Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.Американский лидер также сообщил, что отдал приказ "полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, которые подпадают под санкции, при входе в Венесуэлу и выходе из нее".Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы, которую, по его словам, ждет не виданный ранее шок."Шок для них будет беспрецедентным – до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", – заявил он.Реакция КаракасаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро после заявления Трампа призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей, сообщает РИА Новости.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.Власти республики заявили, что формулировка, которую использует Трамп, - "интервенционистская и колониалистская", а Венесуэла "никогда больше не станет колонией ни одной империи"."Президент США намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине", - говорится в заявлении.Обострение между США и ВенесуэлойС начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

