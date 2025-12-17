Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией" - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/tramp-obyavil-vlasti-venesuely-terroristicheskoy-organizatsiey-1151725339.html
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией" - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов". Об этом глава... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T08:16
2025-12-17T08:16
сша
дональд трамп
венесуэла
в мире
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_14790134fe61530cb7025e772dc249b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов". Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.Американский лидер также сообщил, что отдал приказ "полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, которые подпадают под санкции, при входе в Венесуэлу и выходе из нее".Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы, которую, по его словам, ждет не виданный ранее шок."Шок для них будет беспрецедентным – до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", – заявил он.Реакция КаракасаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро после заявления Трампа призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей, сообщает РИА Новости.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.Власти республики заявили, что формулировка, которую использует Трамп, - "интервенционистская и колониалистская", а Венесуэла "никогда больше не станет колонией ни одной империи"."Президент США намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине", - говорится в заявлении.Обострение между США и ВенесуэлойС начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_74adc417a05a7c1c7ec09da380d9a5ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, венесуэла, в мире, политика, внешняя политика, новости
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"

Трамп назвал власти Венесуэлы "террористам" и пригрозил стране "невиданным шоком"

08:16 17.12.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов". Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
"Незаконные власти Венесуэлы финансируют свою деятельность, а также наркотерроризм, торговлю людьми, заказные убийства и похищения за счет нефти, добываемой на украденных у США месторождениях. За кражу нашего имущества, а также по многим другим причинам... венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", - заявил Трамп.
Американский лидер также сообщил, что отдал приказ "полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, которые подпадают под санкции, при входе в Венесуэлу и выходе из нее".
Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы, которую, по его словам, ждет не виданный ранее шок.
"Шок для них будет беспрецедентным – до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", – заявил он.

Реакция Каракаса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после заявления Трампа призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей, сообщает РИА Новости.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
"Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю", - говорится в документе.
Власти республики заявили, что формулировка, которую использует Трамп, - "интервенционистская и колониалистская", а Венесуэла "никогда больше не станет колонией ни одной империи".
"Президент США намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине", - говорится в заявлении.

Обострение между США и Венесуэлой

С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.
29 ноября президент США призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАДональд ТрампВенесуэлаВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
08:39"Времен Очаковских": как русские войска взяли неприступную крепость
08:16Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
07:59"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
07:40В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
07:1716 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:10Украина сама отдала Крым России – Лукашенко
06:59В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры
06:38Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях
05:59Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:42Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
22:22Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
22:08РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
21:48Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
21:31Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным
21:14Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
20:56Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
20:42Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
Лента новостейМолния