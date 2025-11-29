Рейтинг@Mail.ru
США закрыли небо над Венесуэлой - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/ssha-zakryli-nebo-nad-venesueloy-1151291380.html
США закрыли небо над Венесуэлой
США закрыли небо над Венесуэлой - РИА Новости Крым, 29.11.2025
США закрыли небо над Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T16:19
2025-11-29T16:19
сша
дональд трамп
венесуэла
в мире
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/14/1122100232_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_fdbc4dca938af6b011a50c2bf9297efd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/14/1122100232_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_3142365169cf9cafb7e4e5c4591a787a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, венесуэла, в мире, авиация, новости
США закрыли небо над Венесуэлой

Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым

16:19 29.11.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", - заявил американский лидер.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАДональд ТрампВенесуэлаВ миреАвиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01В Крыму пять лет жильцов не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
16:19США закрыли небо над Венесуэлой
16:05Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка
15:51Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого
15:33Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены
15:17Украинская делегация едет на переговоры в США
14:53Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине
14:19Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
13:58Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
13:31Рейд в Севастополе открыт
13:25Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах
13:22Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
13:01Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
12:56В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день
12:50Армия России наступает: ВСУ потеряли более 1200 боевиков за сутки
12:18Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
11:55Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
11:42"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе
Лента новостейМолния