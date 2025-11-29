https://crimea.ria.ru/20251129/ssha-zakryli-nebo-nad-venesueloy-1151291380.html
США закрыли небо над Венесуэлой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", - заявил американский лидер.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.
