https://crimea.ria.ru/20251129/ssha-zakryli-nebo-nad-venesueloy-1151291380.html

США закрыли небо над Венесуэлой

США закрыли небо над Венесуэлой - РИА Новости Крым, 29.11.2025

США закрыли небо над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T16:19

2025-11-29T16:19

2025-11-29T16:19

сша

дональд трамп

венесуэла

в мире

авиация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/14/1122100232_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_fdbc4dca938af6b011a50c2bf9297efd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".В конце ноября Трамп заявил, что "очень скоро" американские войска начнут бороться с наркотрафиком не только на воде, но и на суше. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, венесуэла, в мире, авиация, новости