Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/v-evpatorii-bolshe-30-semey-obmanuli-pri-dolevom-stroitelstve-doma-1151812335.html
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома
Следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав более 30 семей в Евпатории, сообщают в Следкоме России. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:08
2025-12-19T12:08
крым
евпатория
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
жилье
жилье в крыму
новости крыма
долевое строительство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав более 30 семей в Евпатории, сообщают в Следкоме России.По данным ведомства, из социальных сетей стало известно, что жители Евпатории пострадали при долевом строительстве. Больше 30 семей оказались жертвами недобросовестных застройщиков и просят помощи в защите их законных прав.Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.Ранее сообщалось, что следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объясненийВ Крыму сирота семь лет не может получить жильеТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, жилье, жилье в крыму, новости крыма, долевое строительство, общество
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома

В Евпатории больше 30 семей пострадали от застройщиков при долевом строительстве дома

12:08 19.12.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав более 30 семей в Евпатории, сообщают в Следкоме России.
По данным ведомства, из социальных сетей стало известно, что жители Евпатории пострадали при долевом строительстве. Больше 30 семей оказались жертвами недобросовестных застройщиков и просят помощи в защите их законных прав.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", – рассказали в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.
Ранее сообщалось, что следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
В Крыму сирота семь лет не может получить жилье
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
 
КрымЕвпаторияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюЖильеЖилье в КрымуНовости КрымаДолевое строительствоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния