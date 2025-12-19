https://crimea.ria.ru/20251219/v-evpatorii-bolshe-30-semey-obmanuli-pri-dolevom-stroitelstve-doma-1151812335.html
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома
Следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав более 30 семей в Евпатории, сообщают в Следкоме России. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:08
2025-12-19T12:08
2025-12-19T12:08
крым
евпатория
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
жилье
жилье в крыму
новости крыма
долевое строительство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следователи начали проверку по факту нарушения жилищных прав более 30 семей в Евпатории, сообщают в Следкоме России.По данным ведомства, из социальных сетей стало известно, что жители Евпатории пострадали при долевом строительстве. Больше 30 семей оказались жертвами недобросовестных застройщиков и просят помощи в защите их законных прав.Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.Ранее сообщалось, что следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объясненийВ Крыму сирота семь лет не может получить жильеТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, жилье, жилье в крыму, новости крыма, долевое строительство, общество
В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве дома
В Евпатории больше 30 семей пострадали от застройщиков при долевом строительстве дома