https://crimea.ria.ru/20251219/chetyrekhletnyaya-devochka-postradala-v-dtp-v-sevastopole-1151823563.html
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T13:40
2025-12-19T13:40
2025-12-19T13:40
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
полиция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151823038_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4338c9c1a4b6e45bce00d131e56bcbed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.ДТП произошло утром в пятницу на улице Колобова. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia под управлением 69-летней женщины-водителя и допустила аварию.Отмечается, что водители были трезвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мотоциклист попал под колеса AudiДве 8-летние девочки на самокате попали под машину в КрымуВ Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151823038_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_109ffe8433fff3138672512c5e1b15bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
В Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала четырехлетняя девочка