Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.ДТП произошло утром в пятницу на улице Колобова. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia под управлением 69-летней женщины-водителя и допустила аварию.Отмечается, что водители были трезвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

В Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала четырехлетняя девочка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.
ДТП произошло утром в пятницу на улице Колобова. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia под управлением 69-летней женщины-водителя и допустила аварию.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля Kia получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В момент ДТП пострадавшая девочка перевозилась на заднем сидении иномарки в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия", - уточнили правоохранители.
Отмечается, что водители были трезвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.
