https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-v-dtp-pogibli-chetvero-vzroslykh-i-rebenok-1151313022.html
В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
В Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:29
2025-12-01T10:29
2025-12-01T10:29
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22b21cd5c22c3884d4c9cc7c3dabe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.Еще 15 человек, по данным ГАИ, получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей. В авариях с пешеходами погиб один ребенок, пострадал еще один, а также четверо взрослых.175 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%, сообщали в Госавтоинспекции по состоянию на 16 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВ Севастополе разбился водитель электробайка13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33d33f2c0bff54c531c4232713517673.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия
В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
На дорогах Крыма за неделю погибли четверо взрослых и ребенок