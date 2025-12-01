https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-v-dtp-pogibli-chetvero-vzroslykh-i-rebenok-1151313022.html

В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.Еще 15 человек, по данным ГАИ, получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей. В авариях с пешеходами погиб один ребенок, пострадал еще один, а также четверо взрослых.175 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 17 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%, сообщали в Госавтоинспекции по состоянию на 16 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВ Севастополе разбился водитель электробайка13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе

