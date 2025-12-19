https://crimea.ria.ru/20251219/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-den-1151832818.html
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе второй раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки движения не называются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
