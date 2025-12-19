Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе второй раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2025
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки движения не называются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

В Севастополе второй раз за день остановили морской пассажирский транспорт

18:31 19.12.2025
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не называются. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
Лента новостейМолния