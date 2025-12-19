Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/reyd-v-sevastopole-otkryli-1151833528.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T21:28
2025-12-19T21:28
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

21:28 19.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.

О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.
Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
Лента новостейМолния