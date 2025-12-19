https://crimea.ria.ru/20251219/reyd-v-sevastopole-otkryli-1151833528.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
Рейд в Севастополе открыли
