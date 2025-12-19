https://crimea.ria.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym-i-ataka-na-sevastopol-glavnoe-za-den-1151835391.html

"Итоги года" с Владимиром Путиным и атака на Севастополь: главное за день

"Итоги года" с Владимиром Путиным и атака на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025

"Итоги года" с Владимиром Путиным и атака на Севастополь: главное за день

Президент России Владимир Путин подвел итоги года. Севастополь отразил воздушную атаку ВСУ. Банк России понизил ключевую ставку до 16%. Россия и Украина провели РИА Новости Крым, 19.12.2025

главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подвел итоги года. Севастополь отразил воздушную атаку ВСУ. Банк России понизил ключевую ставку до 16%. Россия и Украина провели обмен телами погибших бойцов. Еврокомиссия не смогла "продавить" конфискацию российских активов. В санатории для пожилых людей в Подмосковье произошло массовое отравление.О главных событиях дня – в подборке РИА Новости Крым."Итоги года" с Владимиром ПутинымПрезидент России Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года. Мероприятие традиционно прошло в формате совмещенной прямой линии с пресс-конференцией. Главе государства адресовали более трех миллионов вопросов. За почти четыре с половиной часа российский лидер ответил на 103 вопроса. Они касались ситуации в зоне СВО, перспектив мирного урегулирования украинского конфликта, отношений с Западом, демографической политики, экономической ситуации в России, жилищных вопросов и многих других сфер.В частности, президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев, фактически, отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.По словам президента, Киев безуспешно пытается вернуть утраченные позиции любой ценой. У противника практически не остается стратегических резервов и это должно побуждать киевский режим заканчивать конфликт мирными средствами.Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул российский лидер.И заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны..Атака на СевастопольВ пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Через несколько минут губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей. По словам Развожаева, военные вели работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия.Снижение ключевой ставкиБанк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года.Как отметил регулятор, экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высоко. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, указали в ЦБ.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году.Обмен телами погибших бойцов между РФ и УкраинойВ пятницу состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом. Как сообщил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский, Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов.Отказ от конфискации российских активовЕвропейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать конфискацию незаконно замороженных российских активов. Вместо 210 миллиардов евро Киеву пока дадут лишь 90 миллиардов в виде кредита на 2026-2027 годы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.Президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. По словам российского лидера, такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней.Массовое отравление в пансионате для пожилыхВ подмосковном санатории для пожилых людей произошло массовое отравление. Региональный минздрав сообщил о 19 пострадавших и одном погибшем. По данным ведомства, госпитализированы 15 человек.Позже региональное управление Следственного комитета сообщило, что количество погибших увеличилось до трех человек.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ).Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

