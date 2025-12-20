https://crimea.ria.ru/20251220/urozhay-kapusty-v-krymu-bet-rekordy-1151843025.html
Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
В Крыму в этом году собрали больше 26 тысяч тонн капусты. Урожайность этого года на 22 процента превысила прошлогодний показатель. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали больше 26 тысяч тонн капусты. Урожайность этого года на 22 процента превысила прошлогодний показатель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что в регионе в активной фазе находится завершение уборочной кампании капусты белокочанной. В 2025 году под эту культуру было засеяно 685,48 гектара.В ноябре Кратюк отметил, что в Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора.Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцовВ Севастополе собрали двойной урожай яблокХватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожая
