Урожай капусты в Крыму бьет рекорды - РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали больше 26 тысяч тонн капусты. Урожайность этого года на 22 процента превысила прошлогодний показатель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что в регионе в активной фазе находится завершение уборочной кампании капусты белокочанной. В 2025 году под эту культуру было засеяно 685,48 гектара.В ноябре Кратюк отметил, что в Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора.Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.
крым, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, минсельхоз крыма, денис кратюк, овощи, новости крыма
15:16 20.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали больше 26 тысяч тонн капусты. Урожайность этого года на 22 процента превысила прошлогодний показатель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Он отметил, что в регионе в активной фазе находится завершение уборочной кампании капусты белокочанной. В 2025 году под эту культуру было засеяно 685,48 гектара.
"Валовой сбор капусты в текущем году превысил 26,73 тысячи тонн. Показатель демонстрирует значительный рост на 22% в сравнении с результатом 2024 года, когда было собрано 21,02 тысячи тонн", - написал министр в своем Telegram.
В ноябре Кратюк отметил, что в Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора.
Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.
