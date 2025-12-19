https://crimea.ria.ru/20251219/putin-podvel-itogi-goda-glavnye-zayavleniya-prezidenta-rossii-1151830875.html

Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России

Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России

Президент России Владимир Путин 19 декабря подвел "Итоги года", на мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T17:17

2025-12-19T17:17

2025-12-19T17:22

новости

владимир путин (политик)

россия

прямая линия с президентом

прямая линия с владимиром путиным

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151831178_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_0c669cc72cfb105fec67754eddff223b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 19 декабря подвел "Итоги года", на мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на вопросы СМИ и обратившихся к нему россиян. Мероприятие продлилось более четырех часов, число обращений превысило три миллиона.Главные заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Конфликт на Украине и Успехи армии РФМосква хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев, фактически, отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.По словам президента, Киев безуспешно пытается вернуть утраченные позиции любой ценой. У противника практически не остается стратегических резервов и это должно побуждать киевский режим заканчивать конфликт мирными средствами.Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул российский лидер.И заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны..В целом ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. "Уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения", – анонсировал Путин.Он также отметил, что комплектование ВС РФ идет в хорошем темпе. В 2025 году контракт с Минобороны РФ подписали около 406 –410 тысяч человек. А в целом российская армия стала самой боеспособной в мире.Ответ о новых СВО и внешняя политикаРоссия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы, заявил президент."Не мы, а вы воюете с нами руками украинских националистов. Мы готовы прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу, мы готовы к сотрудничеству с вами", – заявил Путин в ответ на вопрос BBC и подчеркнул, что, объединяя и дополняя друг друга, РФ и Запад процветали бы, а не воевали друг с другом.При этом, санкционное давление на РФ продолжается, констатировал российский лидер. Он также оценил попытки европейских властей изъять замороженные активы России, назвав их грабежом. Президент подчеркнул, что это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.Что касается отношений РФ и Китая, они развиваются, в том числе в области высоких технологий. Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером.Демография и соцподдержкаПрезидент считает, что рождение детей должно стать модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства. Он отметил, что нежелание рожать часто связано с материальным достатком."Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая", – заявил российский лидер.Он отметил, что нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему и подчеркнул, что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться. Он поддержал расширение семейной ипотеки на вторичное жилье в городах, где ее нет.Также президент напомнил, что с 1 января 2026 года начнут действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми. Кроме того, власти будут стремиться к повышению уровня заработной платы россиян, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. Путин назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового доходаПри этом президент отметил, что в 25 регионах РФ обозначилась положительная демографическая тенденция.Экономика России"Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%", – сказал президент.При этом, по словам Путина, рост в 1% в текущем году является осознанным действием со стороны правительства и Центробанка. Это связанно с таргетированием инфляции.Промышленное производство в стране выросло на 1%, обрабатывающая промышленность – на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции – на 3,3%. По жилищному строительству в этом году ожидается небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров. Рост реальных зарплат россиян за год составит 4,5%. Уровень безработицы в прошлом году находился на исторически минимальном уровне, 2,5%. В этом году он стал еще ниже, 2,2%. Госдолг России - один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП. России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства.Также президент отметил, что цель повышения НДС была в достижении сбалансированности бюджета. Мера не будет вечной, налоги в будущем должны снижаться.Другие заявления Путина- Атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к результату и не нарушат поставки, но ответные действия со стороны РФ будут обязательно.- России нужны свои современные самолеты, рост цен на авиабилеты отчасти связан с нехваткой лайнеров.- В России нет репрессий против иноагентов. Закон об иноагентах не является российским изобретением, и в США такой закон гораздо жестче.- Россия с появлением своего национального мессенджера Мах стала обладать полным цифровым суверенитетом. РФ не запрещает иностранные нейросети, но требует соблюдения российских законов- Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках, заявил президент РФ.- Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах. Президент надеется, что повышение утильсбора будет не вечным.- Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали: ущерб россиян от действий аферистов сократился на треть, но еще многое в этом направлении предстоит сделать.- Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности. Президент не считает избыточными новые требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.- Президент не отделяет своих личных успехов от успехов страны и верит, что Господь никогда не оставит Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, прямая линия с президентом, прямая линия с владимиром путиным