Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
Более 50% города Гуляйполе в Запорожской области находятся под контролем армии России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:44
2025-12-19T12:44
2025-12-19T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Более 50% города Гуляйполе в Запорожской области находятся под контролем армии России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Но вся находящаяся там российская группировка не связала себя боями за этот город. Значительная часть группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населенные пункты Запорожской области, подчеркнул российский лидер. В Харьковской области под контроль ВС РФ уже несколько недель назад перешел город Купянск, напомнил Путин. "Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт – это узловая станция Купянск-Узловой. После этого, а это безусловно произойдет, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении", - добавил президент. На левом берегу Оскола окружена значительная группировка ВСУ – 15 батальонов, 3,5 тысячи человек личного состава. "Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
Более половины города Гуляйполе на Запорожье находятся под контролем ВС РФ – Путин
12:44 19.12.2025 (обновлено: 12:52 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Более 50% города Гуляйполе в Запорожской области находятся под контролем армии России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части. Основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города - под нашим контролем", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Но вся находящаяся там российская группировка не связала себя боями за этот город. Значительная часть группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населенные пункты Запорожской области, подчеркнул российский лидер.
В Харьковской области под контроль ВС РФ уже несколько недель назад перешел город Купянск, напомнил Путин.
"Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт – это узловая станция Купянск-Узловой. После этого, а это безусловно произойдет, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении", - добавил президент.
На левом берегу Оскола окружена значительная группировка ВСУ – 15 батальонов, 3,5 тысячи человек личного состава.
"Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал глава государства.
