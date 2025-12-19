https://crimea.ria.ru/20251219/bolee-poloviny-gulyaypolya-nakhoditsya-pod-kontrolem-voysk-rf--putin--1151819483.html

Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ

Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ

Более 50% города Гуляйполе в Запорожской области находятся под контролем армии России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T12:44

2025-12-19T12:44

2025-12-19T12:52

прямая линия с владимиром путиным

новости сво

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151819367_0:0:3306:1859_1920x0_80_0_0_3d5dac38c422c6ae1a8c6eb198c401b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Более 50% города Гуляйполе в Запорожской области находятся под контролем армии России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Но вся находящаяся там российская группировка не связала себя боями за этот город. Значительная часть группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населенные пункты Запорожской области, подчеркнул российский лидер. В Харьковской области под контроль ВС РФ уже несколько недель назад перешел город Купянск, напомнил Путин. "Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт – это узловая станция Купянск-Узловой. После этого, а это безусловно произойдет, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении", - добавил президент. На левом берегу Оскола окружена значительная группировка ВСУ – 15 батальонов, 3,5 тысячи человек личного состава. "Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, новости сво, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), потери всу , новости