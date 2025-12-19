https://crimea.ria.ru/20251219/bank-rossii-ponizil-klyuchevuyu-stavku-pyatyy-raz-podryad-1151822863.html

Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд

Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года.Отмечается, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

