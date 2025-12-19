Рейтинг@Mail.ru
Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года.Отмечается, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
новости, ключевая ставка, центробанк рф, россия, экономика
Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд

Банк России понизил ключевую ставку до 16%

13:31 19.12.2025 (обновлено: 13:42 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года.

"Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16% годовых", – сказано в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", – разъяснили в ЦБ РФ.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
НовостиКлючевая ставкаЦентробанк РФРоссияЭкономика
 
Лента новостейМолния