Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры

Путин предупредил об ответах за атаки на танкеры
15:19 19.12.2025 (обновлено: 15:56 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Атаки киевского режима на российские танкеры не нарушат систему поставок из РФ, а только создадут дополнительную угрозу, однако ответы на эти действия противника обязательно последуют. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе программы "Итоги года", комментируя сообщения СМИ об очередной атаке украинских беспилотников по российскому танкеру в Средиземном море.
"Делается это в том числе, чтобы повысить страховые взносы. Утилитарная цель, на самом деле. Это не приведет к ожидаемому результату в конце концов, не нарушит никаких поставок в конце концов, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно", - сказал глава государства.
Что касается ударов по российской гражданской инфраструктуре, Вооруженные силы РФ регулярно нанося ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности несопоставимы с тем, что делает киевский режим, подчеркнул Путин.
Ранее президент России назвал пиратством атаки на суда в Черном море и пообещал, что в ответ РФ расширит номенклатуру ударов по украинским портам и кораблям, которые в них заходят. Самый же радикальный способ борьбы с действиями Киева, по словам российского лидера – это отрезать Украину от моря, тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе.
Атаки на танкеры
15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.
2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
