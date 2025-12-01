https://crimea.ria.ru/20251201/vopiyuschiy-sluchay-v-kremle-prokommentirovali-ataku-na-tankery-v-turtsii-1151316656.html

Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции

Атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими БЭКами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.По словам представителя Кремля, эта атака показывает суть киевского режима, так как это является и посягательством на безопасность и собственность владельцев этих судов.Как сообщалось, украинские БЭКи атаковали утром 29 ноября и причальное устройство в морском порту Новороссийска, принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России Мария Захарова.МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По утверждению ведомства, атака на инфраструктуру Казахстана "не направлена против Казахстана или других третьих сторон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое сутокТурецкий танкер дал течь у берегов СенегалаТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима

