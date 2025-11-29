Рейтинг@Mail.ru
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий... РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий минтранс.Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно.Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
РИА Новости Крым
Новости
танкер, турция, новости, нефть, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), черное море
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти

Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти

13:22 29.11.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий минтранс.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно.
"Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении.
Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
Лента новостейМолния