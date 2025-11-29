https://crimea.ria.ru/20251129/tanker-virat-podvergsya-povtornoy-atake-v-chernom-more--turetskie-vlasti-1151286363.html
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
танкер
турция
новости
нефть
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий минтранс.Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно.Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
турция
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий минтранс.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно.
"Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении.
Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.