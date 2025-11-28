https://crimea.ria.ru/20251128/tanker-gorit-v-chernom-more-u-beregov-turtsii-iz-za-vneshnego-vozdeystviya-1151277010.html
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
2025-11-28T19:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер без груза, причина пожара – "внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.По данным турецкой стороны, танкер идет под флагом Гамбии. К судну направлены спасатели для эвакуации экипажа, отметили в ведомстве.Власти провинции Коджаэли в пресс-релизе также подтвердили факт пожара на судне. К месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:59 28.11.2025 (обновлено: 20:04 28.11.2025)