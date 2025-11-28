Рейтинг@Mail.ru
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/tanker-gorit-v-chernom-more-u-beregov-turtsii-iz-za-vneshnego-vozdeystviya-1151277010.html
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции - РИА Новости Крым, 28.11.2025
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
В Черном море у берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер без груза, причина пожара – "внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T19:59
2025-11-28T20:04
танкер
турция
черное море
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/02/1144594229_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_a2e3f35067fd185d4f55c168ca7716ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер без груза, причина пожара – "внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.По данным турецкой стороны, танкер идет под флагом Гамбии. К судну направлены спасатели для эвакуации экипажа, отметили в ведомстве.Власти провинции Коджаэли в пресс-релизе также подтвердили факт пожара на судне. К месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/02/1144594229_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_bc8f76a383261bdfd29898cd5a42e2fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, турция, черное море, происшествия, в мире, новости
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции

Танкер загорелся в Черном море у берегов Турции из-за "внешнего воздействия" – власти

19:59 28.11.2025 (обновлено: 20:04 28.11.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер без груза, причина пожара – "внешнее воздействие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.
"Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме", - говорится в сообщении.
По данным турецкой стороны, танкер идет под флагом Гамбии. К судну направлены спасатели для эвакуации экипажа, отметили в ведомстве.
Власти провинции Коджаэли в пресс-релизе также подтвердили факт пожара на судне. К месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТанкерТурцияЧерное мореПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
20:26США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
20:13В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
20:11Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
19:59В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
19:48Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
19:39Как страховые представители "Крыммедстрах" помогают пациентам
19:2922% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
19:11Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
18:30Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России
18:25Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
18:09В бюджет Крыма заложили более 4 млрд рублей на случай ликвидации ЧС
18:00Машина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
17:45Над Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
17:42Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
17:14Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
17:02Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
Лента новостейМолния