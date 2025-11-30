Турецкий танкер дал течь у берегов Сенегала
Турецкий танкер дал течь у берегов Сенегала – существует риск загрязнения углеводородами
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews.
"Танкер не смог причалить к порту Сенегала… существует риск загрязнения, в машинное отделение прибывает вода", – цитирует сообщение портала РИА Новости.
По данным Senenews, танкер Mersin, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах.
Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна, отмечает Senenews. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит судно.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.