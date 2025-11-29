https://crimea.ria.ru/20251129/katera-drony-atakovali-terminal-v-novorossiyske--popala-li-neft-v-more-1151285203.html

Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море

Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, повреждено одно из причальных устройств, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба КТК.Как отметили в компании, в момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. По предварительной информации, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.На данный момент осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг.Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА, добавили в пресс-службе.В Каспийском трубопроводном консорциуме, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, напомнили, что это уже третий по счету акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и административный офис КТК в Новороссийске.КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 млн т нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.

