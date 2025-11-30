Рейтинг@Mail.ru
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T15:15
2025-11-30T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России.И отметила, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине.И подчеркнула, что предпринятые теракты киевского режима в Черном море связаны и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию, отметила Захарова.И призвала осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима

Целью терактов киевского режима в Черном море является срыв урегулирования на Украине

15:15 30.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России.
"Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации. Протест по поводу очередного, уже третьего по счету акта агрессии в отношении "КТК", выразили наши друзья из МИД Казахстана. Обеспокоенность атаками высказали турецкие партнеры. Подчеркиваем, что подвергшаяся нападению гражданская энергетическая инфраструктура играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и никогда не являлась объектом каких-либо международных рестрикций или ограничений", – сказала Захарова.
И отметила, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине.

"Судя по всему, отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные "перемоги" на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ", – выразила мнение Захарова.

И подчеркнула, что предпринятые теракты киевского режима в Черном море связаны и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию, отметила Захарова.

"Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации. Террористические акции киевского режима – сигнал тем, кто сегодня ведет поиск переговорного решения, в том числе с учетом выдвинутых недавно инициатив (президента США – ред.) Дональда Трампа", – сказала представитель МИД РФ.

И призвала осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов.
Дым от пожара на борту танкера Kairos. Архивное фото
