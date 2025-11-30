https://crimea.ria.ru/20251130/terakty-vsu-v-chernom-more-v-mid-rossii-nazvali-tsel-kievskogo-rezhima-1151302801.html

Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима

Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима

Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает... РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России.И отметила, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине.И подчеркнула, что предпринятые теракты киевского режима в Черном море связаны и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию, отметила Захарова.И призвала осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

