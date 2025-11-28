https://crimea.ria.ru/20251128/v-chernom-more-u-beregov-turtsii-proizoshlo-chp-esche-na-odnom-tankere-1151279200.html
В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
Еще один танкер под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства. РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Еще один танкер под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.Это уже второй инцидент в пятницу у берегов Турции. Ранее стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. Причиной стало внешнее воздействие. Все 25 членов экипажа эвакуированы.Характер атаки или повреждения пока не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
