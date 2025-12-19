https://crimea.ria.ru/20251219/yalta-20-kogda-zaklyuchat-dogovor-o-novom-miroustroystve-i-kakim-on-budet-1151798891.html

Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет

Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет

До появления соглашения о новом мироустройстве, подобного тому, что было заключено в Ялте в 1945 году, остается порядка 2-3 лет. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T21:55

2025-12-19T21:55

2025-12-19T21:55

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

россия

брикс

шос

индия

китай

политика

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/56/1111405680_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_650600d0d54dccfca4d86009b11f11d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. До появления соглашения о новом мироустройстве, подобного тому, что было заключено в Ялте в 1945 году, остается порядка 2-3 лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А значит, окончательно обозначатся новые региональные центры в мире и новые игроки, вокруг которых будут собираться страны менее сильные, но находящиеся в зоне контроля или приоритетных торговых отношений с той или иной мировой державой, добавил он.Ялтинская конференция 1945-го: встреча, изменившая мир"Это естественный процесс, потому что старая модель, в том числе основанная на Бреттон-Вудской системе, на доминировании доллара, она уже себя исчерпала", – заметил гость эфира.Безусловно, к заключению этого знакового соглашения ведет специальная военная операция на Украине, где продолжается конфликт России и Запада – США и Европы, подчеркнул политолог."Трамп хотел бы контролировать Украину, европейцы хотели бы контролировать Украину. И все говорят: как только вооруженный конфликт закончится, мы введем туда свои войска. В чем суть тогда нашей специальной военной операции? Поэтому наш президент и сказал, что все иностранные войска на нашей территории – законные цели. И если с нами не хотят договариваться, мы будем военным путем обеспечивать безопасность российского народа на десятилетия вперед", – прокомментировал спикер.То есть даже сейчас, когда всем становится ясно, что Россия побеждает, Запад хочет навязать нам свои условия, невыгодные для нас, но так, как было в 1945 году, теперь не будет, подчеркнул эксперт.Когда "Новая Ялта" на пороге, Россия наряду с победным маршем своих войск продолжит активно продвигать наши дипломатические предложения по формированию многополярного мира, основанного на законах, а не придуманных кем-то правилах, которые меняются, подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин Операция "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьбаВосемь дней, которые изменили мир: что осталось за кулисами Ялты-1945

россия

индия

китай

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, россия, брикс, шос, индия, китай, политика, европа, сша