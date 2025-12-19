Рейтинг@Mail.ru
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет
До появления соглашения о новом мироустройстве, подобного тому, что было заключено в Ялте в 1945 году, остается порядка 2-3 лет. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/56/1111405680_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_650600d0d54dccfca4d86009b11f11d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. До появления соглашения о новом мироустройстве, подобного тому, что было заключено в Ялте в 1945 году, остается порядка 2-3 лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А значит, окончательно обозначатся новые региональные центры в мире и новые игроки, вокруг которых будут собираться страны менее сильные, но находящиеся в зоне контроля или приоритетных торговых отношений с той или иной мировой державой, добавил он.Ялтинская конференция 1945-го: встреча, изменившая мир"Это естественный процесс, потому что старая модель, в том числе основанная на Бреттон-Вудской системе, на доминировании доллара, она уже себя исчерпала", – заметил гость эфира.Безусловно, к заключению этого знакового соглашения ведет специальная военная операция на Украине, где продолжается конфликт России и Запада – США и Европы, подчеркнул политолог."Трамп хотел бы контролировать Украину, европейцы хотели бы контролировать Украину. И все говорят: как только вооруженный конфликт закончится, мы введем туда свои войска. В чем суть тогда нашей специальной военной операции? Поэтому наш президент и сказал, что все иностранные войска на нашей территории – законные цели. И если с нами не хотят договариваться, мы будем военным путем обеспечивать безопасность российского народа на десятилетия вперед", – прокомментировал спикер.То есть даже сейчас, когда всем становится ясно, что Россия побеждает, Запад хочет навязать нам свои условия, невыгодные для нас, но так, как было в 1945 году, теперь не будет, подчеркнул эксперт.Когда "Новая Ялта" на пороге, Россия наряду с победным маршем своих войск продолжит активно продвигать наши дипломатические предложения по формированию многополярного мира, основанного на законах, а не придуманных кем-то правилах, которые меняются, подытожил политолог.
Ялта 2.0: когда заключат договор о новом мироустройстве и каким он будет

До заключения соглашения о новом миропорядке пройдет еще два-три года – мнение

21:55 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. До появления соглашения о новом мироустройстве, подобного тому, что было заключено в Ялте в 1945 году, остается порядка 2-3 лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Мы видим, что так называемый миропорядок рассыпается и начинается новое мироустройство. По сути, "Ялта-2", о которой много раз мы говорили, прорисовывается. В ближайшие два – три года, что-то должно измениться", – сказал собеседник.

А значит, окончательно обозначатся новые региональные центры в мире и новые игроки, вокруг которых будут собираться страны менее сильные, но находящиеся в зоне контроля или приоритетных торговых отношений с той или иной мировой державой, добавил он.
Ялтинская конференция 1945-го: встреча, изменившая мир
"Это естественный процесс, потому что старая модель, в том числе основанная на Бреттон-Вудской системе, на доминировании доллара, она уже себя исчерпала", – заметил гость эфира.
Безусловно, к заключению этого знакового соглашения ведет специальная военная операция на Украине, где продолжается конфликт России и Запада – США и Европы, подчеркнул политолог.
"Трамп хотел бы контролировать Украину, европейцы хотели бы контролировать Украину. И все говорят: как только вооруженный конфликт закончится, мы введем туда свои войска. В чем суть тогда нашей специальной военной операции? Поэтому наш президент и сказал, что все иностранные войска на нашей территории – законные цели. И если с нами не хотят договариваться, мы будем военным путем обеспечивать безопасность российского народа на десятилетия вперед", – прокомментировал спикер.
То есть даже сейчас, когда всем становится ясно, что Россия побеждает, Запад хочет навязать нам свои условия, невыгодные для нас, но так, как было в 1945 году, теперь не будет, подчеркнул эксперт.
"Это мне напоминает ситуацию 1945 года, когда по окончании Второй мировой войны СССР была страна-победитель, но в связи с тем, что она была истощена, были условия и с долларом, и с разделением Европы, и потом с тем, что милитаризировали Германию. Но тогда мы были одни. Сегодня же мы ядерная держава и с нами Китай, Индия, страны БРИКС и ШОС. И сегодня мы демонстрируем очередные военные победы. Поэтому подобных условий, что были в 1945-м, не будет", – уверен эксперт.
Когда "Новая Ялта" на пороге, Россия наряду с победным маршем своих войск продолжит активно продвигать наши дипломатические предложения по формированию многополярного мира, основанного на законах, а не придуманных кем-то правилах, которые меняются, подытожил политолог.
