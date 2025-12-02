https://crimea.ria.ru/20251202/u-beregov-turtsii-podvergsya-napadeniyu-rossiyskiy-tanker--1151339961.html

У берегов Турции подвергся нападению российский танкер

У берегов Турции подвергся нападению российский танкер - РИА Новости Крым, 02.12.2025

У берегов Турции подвергся нападению российский танкер

В Черном море у берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого управления мореходства.По данным управления, на судне находятся 13 членов экипажа, их состояние нормальное. Кроме того, танкер самостоятельное направляется к порту Синоп. Характер атаки не уточняется. 28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрываВопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в ТурцииТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима

Новости

