Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США
Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США
Киевский режим осознает близость своего краха и в борьбе за самосохранение предпринимает необдуманные действия, по сути самоустраняясь из переговорного процесса
2025-12-04T06:10
2025-12-04T06:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим осознает близость своего краха и в борьбе за самосохранение предпринимает необдуманные действия, по сути самоустраняясь из переговорного процесса об урегулировании конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.По словам Горбачева, прошедшая 2 декабря российско-американская встреча продемонстрировала, что, несмотря на все сложности, между представителями России и США "есть понимание и на человеческом уровне".В этом и заключается смысл сформировать компромиссную позицию для достижения мира, отметил он. И можно уверенно сказать, что на сегодняшний день "настрой Киева и дела украинской элитки, Зеленского и его окружения, полностью выпадают из этого процесса", добавил Горбачев.Это желание несбыточно и является отражением мира иллюзий, в котором пребывает киевская власть, при этом осознавая и страшась того, что ей грозит, когда мир все же будет достигнут, хочет она того или нет, добавил гость эфира.Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море и пообещал, что в ответ РФ расширит номенклатуру ударов по украинским портам и кораблям, которые в них заходят. Самый же радикальный способ борьбы с действиями Киева, по словам российского лидера – это отрезать Украину от моря, тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе.2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Украины на танкеры в Черном море – как противостоятьНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерАтака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США

Атаками на танкеры в Черном море киевский режим самоустранился от переговоров – эксперт

06:10 04.12.2025
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим осознает близость своего краха и в борьбе за самосохранение предпринимает необдуманные действия, по сути самоустраняясь из переговорного процесса об урегулировании конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
По словам Горбачева, прошедшая 2 декабря российско-американская встреча продемонстрировала, что, несмотря на все сложности, между представителями России и США "есть понимание и на человеческом уровне".

"И в этом смысле мы можем предположить, что американцы с вниманием относятся к нашим интересам и, стремясь добиться, безусловно, своих целей, все-таки хотят понять нас и учесть наши интересы", – сказал эксперт.

В этом и заключается смысл сформировать компромиссную позицию для достижения мира, отметил он. И можно уверенно сказать, что на сегодняшний день "настрой Киева и дела украинской элитки, Зеленского и его окружения, полностью выпадают из этого процесса", добавил Горбачев.

"Можно сказать, что сейчас переговорный процесс, вопросы, которые связаны с урегулированием конфликта – не прекращением, а именно завершением – перешел в ту стадию, когда все решают двое. Третья сторона, фактический участник – киевский режим – выстрелил себе в ногу, устранившись от процесса и поглядывая на Лондон, Брюссель, Париж в желании сохранить свое и политическое и физическое бытие", – сказал собеседник.

Это желание несбыточно и является отражением мира иллюзий, в котором пребывает киевская власть, при этом осознавая и страшась того, что ей грозит, когда мир все же будет достигнут, хочет она того или нет, добавил гость эфира.

"И действия в акватории Черного моря, я имею в виду атаки на танкеры, свидетельствуют о том, что это состояние перед агонией, когда в стремлении привлечь к себе внимание с целью самосохранения совершаются абсолютно необдуманные и непредсказуемые по последствиям проступки", – сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море и пообещал, что в ответ РФ расширит номенклатуру ударов по украинским портам и кораблям, которые в них заходят. Самый же радикальный способ борьбы с действиями Киева, по словам российского лидера – это отрезать Украину от моря, тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе.
2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
