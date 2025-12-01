Рейтинг@Mail.ru
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сейчас отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили в консорциуме. РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сейчас отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили в консорциуме.В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств.В Каспийском трубопроводном консорциуме, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, напомнили, что это уже третий по счету акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и административный офис КТК в Новороссийске.КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
каспийский трубопроводный консорциум, нефть, новости, новороссийск, краснодарский край
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть

После атаки на терминал в Новороссийске КТК отгружает нефть с одного причала из трех

18:32 01.12.2025 (обновлено: 18:33 01.12.2025)
 
© © Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© © Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сейчас отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили в консорциуме.
"Да, с ВПУ-1 осуществляется отгрузка", – рассказали РИА Новости в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств.
В Каспийском трубопроводном консорциуме, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, напомнили, что это уже третий по счету акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и административный офис КТК в Новороссийске.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
 
