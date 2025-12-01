https://crimea.ria.ru/20251201/ataka-na-terminal-v-novorossiyske-kak-seychas-otgruzhayut-neft-1151330517.html

Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть

Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сейчас отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили в консорциуме. РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T18:32

2025-12-01T18:32

2025-12-01T18:33

каспийский трубопроводный консорциум

нефть

новости

новороссийск

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151330643_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e46f75b614453fff7bc0ba83d0df0fa7.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сейчас отгружает нефть с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили в консорциуме.В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств.В Каспийском трубопроводном консорциуме, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, напомнили, что это уже третий по счету акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее были атакованы нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" и административный офис КТК в Новороссийске.КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти ТурцииТанкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие властиВ Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийский трубопроводный консорциум, нефть, новости, новороссийск, краснодарский край