Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоять

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Серия атак на танкеры у берегов Турции и в районе Сенегала представляет собой новый тип угрозы и требует выработки отдельной стратегии противодействия. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.Он отметил, что использование Киевом безэкипажных катеров и других средств для ударов по нефтяной инфраструктуре ранее было локализовано в ограниченных регионах, однако сейчас подобная тактика фактически распространилась на все Черное море."Эта тактика была разработана как раз тогда, когда дела у ВСУ стали совсем плохи на целом ряде направлений. И она вполне совпадает с ожиданиями Евросоюза, который постоянно говорит о так называемом теневом флоте России", – отметил Дробницкий.При этом эксперт подчеркивает, что речь идет именно о судах, перевозящих нефть под флагами разных государств и застрахованных вне англо-американской "пятерки" страховых компаний, доминирующих на мировом рынке морских перевозок."Учитывая, что санкции были введены против российской нефти, и ее не страхуют эти компании, страховка осуществляется в других местах. По этой причине его назвали “теневым” или даже "призрачным" флотом", – объяснил политолог.Дробницкий допускает, что происходящее может быть связано с британскими структурами.По мнению эксперта, цель подобных действий – оказать давление на Россию в попытке дестабилизировать поставки нефти.Говоря о возможных ответных мерах, Дробницкий выделил два варианта: долгосрочную разработку систем противодействия или "гораздо более жесткие" шаги. При этом он указал, что происходящее вписывается в более широкую картину деглобализации, когда торговые пути меняются, маршруты дробятся, а риски растут.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле него прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.Кроме того, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.Во вторник 2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного праваАтака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефтьВопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции

