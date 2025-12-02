Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
Организатором атаки на российский танкер может быть Запад – мнение
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТанкер
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение к его организации, а также из-за желания внушить миру "нормальность" терактов против РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Во вторник 2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником.
"Вполне возможно, что там есть рука Запада. Это может быть очередной акт устрашения, организованный западными кураторами, в доказательство того, что Украина пока еще жива и может нанести кому-то урон. А если это так, то это как в анекдоте: "Главное в следственных действиях – не выйти на самих себя", – сказал эксперт.
Именно по этой причине акт пиратства, который совершен Украиной против танкера РФ, вероятно, не без участия западных кураторов, сам Запад не комментирует. Более того, Запад действует в своей привычной антироссийской системе двойных стандартов, пытаясь расширить рамки дозволенного для Украины и представить любой ее теракт, как "борьбу за свободу".
"В крайнем случае будет реакция, что "прекрасный украинский флот утопил вражеский корабль, который нес ядерное оружие в Грузию". Они способны представить дело и так. В целом же, с их точки зрения Украина имеет право на все. Для них это не прецедент, не пиратство. Они хотят внушить миру, что все это – "защита маленькой несчастной Украины в борьбе с огромной и страшной Россией". Если бы это был корабль британский, французский, голландский, это воспринималось бы как теракт, а на российский – как "борьба за свободу", – констатирует политолог.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Серия атак на танкеры у берегов Турции и в районе Сенегала представляет собой новый тип угрозы и требует выработки отдельной стратегии противодействия, считает российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
Читайте также на РИА Новости Крым: