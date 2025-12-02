Рейтинг@Mail.ru
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T18:57
2025-12-02T18:57
эксклюзивы риа новости крым
мнения
танкер
дмитрий журавлев
черное море
европа
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение к его организации, а также из-за желания внушить миру "нормальность" терактов против РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Во вторник 2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником.Именно по этой причине акт пиратства, который совершен Украиной против танкера РФ, вероятно, не без участия западных кураторов, сам Запад не комментирует. Более того, Запад действует в своей привычной антироссийской системе двойных стандартов, пытаясь расширить рамки дозволенного для Украины и представить любой ее теракт, как "борьбу за свободу".По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Серия атак на танкеры у берегов Турции и в районе Сенегала представляет собой новый тип угрозы и требует выработки отдельной стратегии противодействия, считает российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
черное море
европа
украина
мнения, танкер, дмитрий журавлев, черное море, европа, украина
Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер

Организатором атаки на российский танкер может быть Запад – мнение

18:57 02.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение к его организации, а также из-за желания внушить миру "нормальность" терактов против РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Во вторник 2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником.

"Вполне возможно, что там есть рука Запада. Это может быть очередной акт устрашения, организованный западными кураторами, в доказательство того, что Украина пока еще жива и может нанести кому-то урон. А если это так, то это как в анекдоте: "Главное в следственных действиях – не выйти на самих себя", – сказал эксперт.

Именно по этой причине акт пиратства, который совершен Украиной против танкера РФ, вероятно, не без участия западных кураторов, сам Запад не комментирует. Более того, Запад действует в своей привычной антироссийской системе двойных стандартов, пытаясь расширить рамки дозволенного для Украины и представить любой ее теракт, как "борьбу за свободу".
"В крайнем случае будет реакция, что "прекрасный украинский флот утопил вражеский корабль, который нес ядерное оружие в Грузию". Они способны представить дело и так. В целом же, с их точки зрения Украина имеет право на все. Для них это не прецедент, не пиратство. Они хотят внушить миру, что все это – "защита маленькой несчастной Украины в борьбе с огромной и страшной Россией". Если бы это был корабль британский, французский, голландский, это воспринималось бы как теракт, а на российский – как "борьба за свободу", – констатирует политолог.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Серия атак на танкеры у берегов Турции и в районе Сенегала представляет собой новый тип угрозы и требует выработки отдельной стратегии противодействия, считает российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
