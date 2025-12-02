https://crimea.ria.ru/20251202/ne-vyyti-na-samikh-sebya-o-chem-molchit-zapad-po-atake-na-rossiyskiy-tanker-1151360353.html

Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер

Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер

Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T18:57

2025-12-02T18:57

2025-12-02T18:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Коллективный Запад игнорирует украинскую атаку на российский танкер в Черном море и не делает заявлений в связи с этим терактом, поскольку может иметь отношение к его организации, а также из-за желания внушить миру "нормальность" терактов против РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Во вторник 2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником.Именно по этой причине акт пиратства, который совершен Украиной против танкера РФ, вероятно, не без участия западных кураторов, сам Запад не комментирует. Более того, Запад действует в своей привычной антироссийской системе двойных стандартов, пытаясь расширить рамки дозволенного для Украины и представить любой ее теракт, как "борьбу за свободу".По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Серия атак на танкеры у берегов Турции и в районе Сенегала представляет собой новый тип угрозы и требует выработки отдельной стратегии противодействия, считает российский политолог и американист Дмитрий Дробницкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоятьКатера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в мореВ Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции

