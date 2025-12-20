https://crimea.ria.ru/20251220/pogoda-v-krymu-20-dekabrya-1151828782.html
Погода в Крыму 20 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +5…+10", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +10.
