Погода в Крыму 20 декабря
Погода в Крыму 20 декабря
Погода в Крыму 20 декабря
Погода в Крыму 20 декабря
В субботу в Крыму сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных районах ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T00:01
2025-12-20T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Погода в Крыму 20 декабря

Погода в Крыму 20 декабря

00:01 20.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ горах бахчисарайского района
В горах бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +5…+10", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +7 градусов, днем от +8 до +10.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
